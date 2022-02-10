Рушник єдності мандрує Україною

У Національній бібліотеці України для дітей стартувала Всеукраїнська естафета єдності «Нас єднає рушник-рекордсмен»

З нагоди Дня Соборності України у бібліотеці відбулося незабутнє свято для читачів та великої кількості гостей.

Унікальним це свято зробив «Рушник єдності». Привезли його у столицю з міста Калуша, що на Івано-Франківщині. Рушник створили студенти Фахового коледжу культури і мистецтв. Він внесений до Національного реєстру рекордів України як найдовший рушник (11 м 79 см), а виготовлений у старовинній техніці фелтингу. У ньому поєднано українські етнографічні орнаментальні мотиви 22 регіонів України.

Про історію створення рушника розповідали Іванна Свирид, авторка ідеї, Тетяна Мельник, голова циклової комісії викладачів образотворчого мистецтва, Ярослав Яців, виконувач обов’язків директора коледжу. Разом з усіма презентувати Рушник єдності приїхав і Андрій Найда, калуський міський голова, який завжди охоче підтримує культурологічні проєкти.

«Виготовлений рушник не в класичній, а у старовинній техніці, у техніці фелтингу (фелтинг – це валяння вовни за допомогою голок), – розповіла гостям Юлія Олінкевич, викладачка, головна майстриня проєкту».

Алла Гордієнко, генеральна директорка Національної бібліотеки України для дітей, розповіла про те, як складали графік мандрів рушника Україною.

Після експонування в Національній бібліотеці України для дітей рушникову естафету 22 лютого прийматиме комунальний заклад «Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач» Запорізької обласної ради. «І приурочуємо ми цю подію до дня рідної мови, – говорить директорка бібліотеки «Юний читач» Лариса Данилова, яка також завітала на свято до столиці. Далі рушник подорожуватиме країною і почергово розміщуватиметься в усіх куточках України в мережі спеціалізованих бібліотек для дітей. Ця естафета об’єднає дітей і дорослих – патріотів, які душею і серцем люблять Україну і все українське.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Рушник єдності презентують: Ярослав Яців, виконувач обов’язків директора коледжу, Андрій Найда, калуський міський голова, Алла Гордієнко, генеральна директорка Національної бібліотеки України для дітей

Фото авторки