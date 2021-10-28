Провулками блукає літо…

А в затишній залі столичного Будинку актора панує чудовий осінній настрій.

До чергової річниці всесвітньо відомого співака Мусліма Магомаєва в київському Будинку актора відбувся концерт кращих його пісень, а також народних азербайджанських танців.

Неймовірно талановиті й чудові ведучі народний артист України, голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва, Посол миру Гурбан Аббасов і відома телеведуча Наталія Кудряшова зробили вечір незабутнім.

Ці дні для азербайджанців пам’ятні. Саме 27 вересня 2020 року розпочалася 44-денна визвольна Вітчизняна війна в Азербайджані за карабаські землі, яка закінчилася перемогою і поверненям частини території. Вечір розпочався з реквієму за загиблими хвилиною мовчання та виступом Надзвичайного і Повноважного Посла Азербайджанської Республіки в Україні Ельміри Ахундової.

В концерті взяли участь лауреати міжнародного конкурсу професійних вокалістів пам’яті Мусліма Магомаєва.

Бурхливими оплесками зустрічали лауреата міжнародних конкурсів, соліста естрадно-джазового оркестру Києва Станіслава Зубара, лауреатку міжнародних конкурсів, солістку Хмельницького музично-драматичного театру ім. М. Старицького Ірину Федоровську. (Партія фортепіано Андрій Герасимюк), лауреата міжнародного фестивалю «Слов'янський базар» Звіада Абашидзе.

Глядачі радо аплодували народному артисту України, солісту Національної опери України, повному кавалеру ордена «За заслуги» Олександру Дяченку та аспірантці Національної музичної академії України, лауреатці міжнародних конкурсів Анні Твердовій (концертмейстер Наталія Королько).

У програмі прозвучали кращі пісні Маестро Мусліма Магомаєва. Не обійшлося і без пісень українською мовою. «До речі, у щорічному міжнародному конкурсі професійних вокалістів пам’яті Мусліма Магомаєва, пісня «Дивлюсь я на небо» є обов’язковою, – підкреслила ведуча і відома співачка Наталія Кудряшова. Приємно й те, що цей конкурс проходить лише в Україні».

З неймовірним трепетом звучали пісні у виконанні народного артиста України, голови Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва, Посла миру Гурбана Аббасова.

На концерт завітав спеціальний гість із Китаю. Це аспірант Національної музичної академії України Лю Куо ( творчий керівник Олександр Дяченко). Він блискуче виконав пісні українською мовою.

Яскравості концерту надали запальні танці. А це – народний танцювальний ансамбль «Азербайджан» (балетмейстер Сергій Шевченко) та зразковий художній колектив студії сучасної хореографії «Вернісаж» (художній керівник Світлана Рідош).

Родзинкою свята стала улюблениця багатьох глядачів народна артистка України Раїса Недашківська.

На концерті, серед усіх, хто придбав квитки, було розіграно путівки на дві особи у кращі відпочинкові комплекси: «Трускавець 365» та «Карпати».

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото авторки