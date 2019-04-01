Про щастя, горе, любов і прощення

Два дні у Києві гостинно зустрічали відому й талановиту письменницю Марію Ткачівську, яка завітала з Івано-Франківська.

Марія Ткачівська — українська поетеса, письменниця, кандидат філологічних наук, перекладачка та педагог. Лауреатка премій імені Івана Франка, премії імені В. Стефаника та літературного конкурсу «Коронація слова».

Пані Марія успішно презентувала щойно видані у Харківському видавництві «Клуб сімейного дозвілля» романи «Голос перепілки» та «Тримайся за повітря». Романи про щастя, горе, любов, прощення… Романи абсолютно різні, хоч і присутня об’єднуюча лінія: тема обездолених дітей.

Колись давно Борис звабив скромну сільську дівчину Стефу (роман «Голос перепілки») і відмовився від свого сина Мартина. Стефа та її малюк були приречені на голод і злидні. Тяжкі часи спіткали й самого Бориса. Під час війни він опинився на чужині, в Німеччині. Саме там він зустрів землячку Ганну, яка до безтями закохалася в нього. Але доля розвела їх: Борис згодом повернувся до рідного села, став заможним господарем, а Ганна змушена була виживати з малою донькою на руках. Тим часом підростав Мартин, який присягнувся ніколи й нічого не просити в батька, який викреслив їх з матір’ю зі свого життя. Доля сплітається химерними візерунками: Мартин прагне одружитися з пасербицею свого батька — Марією… Ось такі подарунки часом готує нам життя. Всі історії, описані в романах — правдиві, записані з розповідей очевидців, пережиті чи пропущені через власну душу. Авторка романів переконливо стверджує, що треба проживати своє життя, а не виправляти чиїсь помилки. А ось, що найбільше болить, — це людський осуд. І коли настає повна безвихідь, треба триматися… за повітря. Приміром, як героїня роману Соломія ( «Тримайся за повітря»).

Перше кохання стало для Соломії і першим розчаруванням. Художник Андрій був для неї єдиним, а вона для нього — однією з багатьох. Тож, коли трапилася можливість поїхати на заробітки в Португалію, Соломія довго не думала. Але добре там, де нас нема: Португалія одразу ж починає випробовувати Соломію на міць. Виснажлива дорога, нелюдські умови проживання та тяжка робота у теплицях сеньйора Родріґеса з ранку до ночі — закордонний рай виявляється справжнім пеклом. Останньою краплиною стає раптова хвороба Соломії. І тієї миті, коли здається, що чекати на допомогу немає від кого, з’явиться він. Той, хто допоможе втриматися там, де так легко впасти…

У романі «Тримайся за повітря» авторка тонко змальовує невидиму пам'ять про бабусю. Людини вже немає, а є її присутність духу, який тримає у найвідповідальніші моменти. Соломія сама як палець, але ж самотньою можна бути і вдвох. Недовіра — ось що вбиває любов. Хіба не можна любити одруженого чоловіка? Хіба любов має закони і правила?

Авторка романів пише прекрасною мовою. Якщо, наприклад, в романі «Голос перепілки» перенасичення діалектів, то це лише на користь. До кожного слова є роз’яснення.

Пощастило тим читачам, які прийшли на зустріч з письменницею. Вони мали можливість не тільки придбати романи з автографами, а й поспілкуватися. А спілкування, як стверджує Марія Ткачівська, лише додає натхнення.

Письменниця відчуває себе цілком зреалізованою. Практично щороку в неї виходять романи. Зараз має велику географію подорожей-презентацій по Україні.

У творчому доробку пані Марії — тексти різних жанрів та стилів. Спершу були поезії, згодом — проза. Серед найвідоміших книг: феєрія «День відбілює ніч», новели та оповідки «Подарунок від динозавра», роман «Я і мій Дон Жуан», художні замальовки та есе німецькою мовою Die Ukrainevon A bis Z (witzig, würzig, interessant) — «Україна від А до Я (весело, цікаво і з перчиком)». До речі, найближчим часом письменницю з новинками та книжкою Die Ukrainevon A bis Z (witzig, würzig, interessant) запросили до Берліна.

У Києві Марію Ткачівську читачам представила чудова письменниця й модераторка Роксолана Сьома. Вона яскраво представила авторку читачам.

Творчий процес письменниці — це свого роду експеримент. Вона вміло грається зі словами, занотовує життєві історії й викладає їх у цікавих романах.