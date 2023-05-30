Презентація монографії «Художник і академія»

Хвилиною мовчання по загиблих захисниках України в цій загарбницькій війні розпочалася презентація монографії академіка НАМ, мистецтвознавця Олександра Федорука «Художник і академія». Відкриваючи захід, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури України, заслужений діяч мистецтв України Олександр Цугорка зазначив вагомість вкладу творчої групи в українську культурологічну скарбницю.

«Монографія присвячена життю й творчості професора Івана Пилипенка – заслуженого діяча мистецтв України, завідувача Майстерні живопису та храмової культури НАОМА. Учень видатного майстра українського мистецтва, педагога, професора НАОМА, академіка НАМ України Миколи Стороженка (1928–2015) разом з однодумцями колишніми учнями Метра Олесем Соловеєм і Олександром Цугоркою продовжує його справу, утверджуючи авторитет школи храмового живопису, створену Вчителем.

В НАОМА свято оберігають великі традиції засновників Академії, світочів українського образотворчого мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. Микола Стороженко належав до цієї плеяди самовідданих творців-педагогів. В особі професора Івана Пилипенка він має гідного продовжувача його гуманістичної місії», – розповів в анотаціїї Олександр Федорук.

Модератор заходу заслужений діяч мистецтв О. Соловей підкреслив вагоме значення імені М. Стороженка для мистецтва українського народу. Тому в монографії багато інформації присвячено саме Миколі Андрійовичу – митцю, вчителю, патріоту, охоронцю української самоідентичності, сповіднику правди й гуманності.

У монографії ведеться розповідь про стильову палітру малярства знаного в Україні та далеко поза її межами мистця. Видання щедро проілюстроване, приваблює вишуканим дизайнерським оформленням, розкриває проблеми високих традицій, закладених школою професора Миколи Стороженка.

Автор піднімає тему про унікальну школу одного із засновників Академії Георгія Нарбута, яка є фундаментом для подальшого її розвитку з врахуванням тих завдань, що їх ставить епоха перед українським модерним мистецтвом та перед молодими поколіннями мистців. У монографії приділено чималу увагу унікальній колористичній палітрі Івана Пилипенка та інших відомих в Україні майстрів нашої славетної НАОМА. Живописець поступово перейшов від яскравої мажорної палітри на свою вишукану манеру письма, в якій «білим по білому» створюється цілий всесвіт краси, гармонії та хвилюючих почуттів.

У своїх спогадах про працю над монографією, Іван Пилипенко підкреслив, що вийшло все спонтанно, що він не збирався робити видання, але бесіда з Олександром Федоруком і його спрямовані рекомендації були вирішальними. Так до купи було зібрано чимало артефактів, фото, документів, творчих замальовок, ескізів. Ідея створення альбому виникла до війни, але драматичні обставини порушили всі плани. Дійсно, спадщина, яку залишив нам Микола Стороженко, заслуговує широкого дослідження. А його творчі досягнення, культурологічні напрацювання, увага до національних тем доповнюють ствердження самоідентичності нашого народу.

Майже два роки творчий тандем працював над упорядкуванням глав монографії. Так з’явилися кілька розділів, які характеризують становлення І. Пилипенка як художника, закордонні творчі подорожі, виставки, викладацька діяльність.

Іван Пилипенко багато подорожував, а численні пленери в різних країнах світу додали майстерності та збагатили знання світової культури. Але завжди головною темою його живопису була і є Україна. Про оце все, вище сказане, й говорилося на презентації.

Оскільки чергова ніч в Києві була неймовірно напруженою, ракетний обстріл столиці зробив свої негативні корективи. Настрій присутніх був стриманий. Але всупереч негативних реалій зала Художньої галереї НАОМА була переповнена викладачами, студентами, колишніми випускниками, пресою. Багатьом пощастило отримати монографію з автографами авторів.

Так, незважаючи на військовий стан в Україні мистецтво йде своїм шляхом, стверджуючи пріоритетні цінності, притаманні нашому народові – красу, гуманність, духовність.

Побажаємо творчому тандему подальшої активної праці на благо українського мистецтва і культури.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото автора та збірне з інтернету