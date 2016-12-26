Жити серцем — співчутливим, доброзич­ливим, прощаючим, постійно прий­маючи і випромінюючи світло, — це, я переконана, ота найбільша наука, найважливіше знання, яке скрізь і всюди несла вчителька, відмінник освіти України, вчитель-методист Тамара Мефо­діївна Котеля своїм учням і вихованцям, де б їй не доводилося працювати з дітьми ще з юних літ. Саме про це свідчать її вірші у збірці «Осінні етюди» (2016 р.). Вони перш за все цінні як поетичні роздуми, як глибокі почуття, поєднані з життєвим досвідом, із болючими і мудрими здобутками душі.

Відразу відчуваєш і розумієш, що лише в особливому хвилюванні почуттів і тривожній напрузі думок — тобто у невигаданих, природних вібраціях серця! — можуть народжуватися такі ясні, класично прозорі замальовки природи і душевних станів людини. Віршовані рядки «Осінніх етюдів» привабливі також і формальним, строфічним та образним розмаїттям. Вони різноманітні за ритмікою, за будовою — то верліброві, то класично ритмізовані і римовані, то незвично індивідуальні за ритмічним малюнком, особливі за внутрішніми музичними і смисловими інтонаціями, а символіка їх завжди поєднана з реальністю.

Жорстокість загарбала

душі людей,

Вона витає у повітрі,

Вона у шелесті дощу,

Вона у нестримних наших кроках,

У поглядах наших і словах!

Вона витає всюди,

Коли ж ми схаменемось, люди!

І перестанемо брехати,

Один одного ображати,

Плювати в серце і душу,

Про це я кричати мушу!

Щоб пробудити в наших серцях,

За свої душі — Божий страх…

Що є порятунок і допомога у Нього,

Для тих людей, що люблять Бога!

(2013 рік)

Поетичні роздуми Тамари Котелі можуть стосуватися внутрішніх сердечних одкровень і проблем вселюдських, але ці «згустки емоцій» свідчать саме про те, що ця авторка, ця неповторна у своїй зовнішній і внутрішній красі жінка, — визначила найвищим мірилом свого земного буття — людське серце, одухотворене серце, яке очищене благими поривами і світлими думками: любов’ю, надією, вірою.

Кричить душа,

від болю серце рветься,

А нечисть усяка

над нами сміється!

Що зрадили Бога,

рідну землю, народ…

О Боже Всесильний,

до Тебе звертаюсь:

«Пошли нам усім

каяття і розуму дай,

Щоб мир зберегти,

матерів рятувати

Від горя та бід,

куль свинцевих та сліз.

А нашим синам,

донькам та онукам

Дай можливість

не знати ніколи Війни!

— Ні, сказати

цій клятій та страшній зажері,

Що стукає вже

у кожні наші двері.

Хай усмішки сяють

на обличчях дітей,

Хай пісню на світанку

співає соловей,

Хай небо веселкою

грайливою щодня виграє,

А сивий та старий

наш батько Дніпро

Котить хвилі

в Чорне — синє-синє море».

(2014 рік)

Присутній у цій ошатній збірці віршів-замальовок (бо ж — «етюди»!) той природний український кордоцентризм (від лат. cor (cordis) — серце), про який писали і Григорій Сковорода (XVIII ст.), і Памфіл Юркевич (XIX ст.), і Сергій Кримський (XX ст.), і дуже багато діячів віковічної української культури до них і після них, аж до дня нинішнього — як про найнеобхіднішу ознаку істинної людини, істинного гуманізму. В уславленому Каневі, в Шевченковому краї, звідки родове коріння авторки, де пройшли її шкільні роки і почалася педагогічна діяльність, цей віковічний кордоцентризм, втілений в поезії Тараса Шевченка. І, певна річ, його духовні основі відлунюють у цій збірці, про яку ми ведемо мову.

То хай же сердечноквітна українська душа Тамари Котелі, поета і педагога, міцніє у своїх духовних силах, зростає у Мудрій всеохоплюючій Любові — ще на многії земні літа і на Життя Вічне.



А під вогнистою обкладинкою цієї збірочки в її ювілейну осінь зібрались вірші з усіх, далеких і близьких доріг її життя, кольорами і словами огортаючи не просто рядки поезій, а віхи непростої долі. І ми, проходячи за авторкою стежками-рядками її віршів, переживаємо і переображення, і катарсис — очищення, що і є завданням — сутнісним і найвищим — істинної поезії. Побажаємо нашій ювілярці, щоб народжувалися нові вірші — на осінніх та на весняних вітрах, щоб допомагали їй долати життєві незгоди і негоди. Хай же сердечно-небесне джерело духу Тамари Котелі буде завжди невичерпним, — і для неї, і для нас, її ближніх і рідних колег, учнів і вихованців, — для всіх, кого можна назвати чудовим євангельським словом «Друзі», до яких Божим Промислом випала честь належати і мені.

Тетяна Майданович