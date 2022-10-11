Пісня об’єднує друзів

З 2 по 4 грудня цього року в курортній столиці України – Трускавці, відбудеться V Міжнародний конкурс вокалістів азербайджано-української дружби.

«Унікальність конкурсу – це виявити, відкрити музичній громадськості України та світу вокалістів, які вправно співають і оперу, і естраду, – розповідає організаторка конкурсу Наталія Кудряшова. – У двох відбіркових турах конкурсанти виконають академічний (оперний) репертуар для власного голосу і українську естрадну пісню, яку співають і українські, й азербайджанські співаки «Кохана» (музику написав Ігор Поклад, слова Ігоря Бараха). Вона і стане обов’язковим конкурсним твором».

Для участі в конкурсі будуть допущені професійні співаки та співачки віком від 18 до 40 років, які мають спеціальну музичну освіту та студенти музичних вишів і коледжів.

Усі учасники пройдуть попередній сліпий аудіовідбір. На фінальний відбір у Трускавець будуть запрошені 10 виконавців, які наберуть найбільшу кількість балів на сліпому відборі.

Усі витрати виконавця, окрім дороги, бере на себе оргкомітет.

Важливо й те, що вступні внески в конкурсі відсутні.

Конкурс Пам’яті Мусліма Магомаєва єдиний в Україні, який надає можливість лауреату виступити на найпрестижнішій сцені світу Карнегі Холл.

Лауреат другої премії Конкурсу в 2019 році Дмитро Воронов (Київ–Марсель) та переможець Конкурсу у 2021 році Урфан Джафаров (Азербайджан) пройшли попередній відбір та готуються під керівництвом продюсера Ірини Самсоненко до виступу в Карнегі Холл.

– Чим особливий V Міжнародний конкурс вокалістів азербайджано-української дружби, – поцікавилася я у голови журі конкурсу народного артиста України Гурбана Аббасова:

– Насамперед тим, що у зв’язку з війною Росії проти України Конкурс зазнав ребрендингу та отримав нову назву. Призовий фонд конкурсу виконавцям не виплачуватиметься, а піде на підтримку Збройних Сил України . Кошти на проведення Конкурсу надає Посольство Азербайджанської Республіки в Україні та Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджану Ельміра Ахундова. Під час конкурсу буде організований благодійний збір в Азербайджані та серед азербайджанців України на потреби ЗСУ.

Від початку війни, коли міста України приймали на себе удари ракет та артилерії, курортний Трускавець тримав удар по розміщенню, лікуванню та забезпеченню українців, які втікали від війни.

Волонтерили усі: трускавчани та гості міста. Допомагали міському гуманітаному штабу справлятися із забезпеченням допомогою стражденних.

Великий внесок зробила і азербайджанська громада.

За чотири роки в Конкурсі взяли участь співаки з Австрії, Британії, США, Казахстану, Литви, Азербайджану, Китаю.

– Трускавець – туристична столиця України, – переконаний міський голова Андрій Кульчинський. А проведення там Міжнародної культурної події, такої як Конкурс, приверне увагу до міста і до України, де курортні міста стають осередками культури. На зразок всесвітньовідомих Каннів, Сопоту, Юрмали та інших міст-курортів. Що позитивно вплине на репутацію нашої країни на світовій арені. Гала-концерт Конкурсу буде безкоштовним для глядачів і стане прекрасним культурним відпочинком для трускавчан та гостей курорту.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ,

лауреат мистецької премії «Київ» імені Анатолія Москаленка в галузі журналістики