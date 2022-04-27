Пам’ятаємо

Людина приходить у цей світ з палким бажанням бути щасливою, спроможною на розбудову мирного суспільства, створення сім’ї, прагненням здобути професію та поповнити соціум добрими справами. А коли її Господь наділив талантом, то все це помножується у декілька разів. Саме до такої категорії відноситься народний художник України 1992 року, скульптор, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка 2000 року, професор, академік, викладач кафедри скульптури НАОМА, дійсний член Національної академії мистецтв України 1997 року, голова Національної спілки художників України, володар численних премій, почесний громадянин міста Києва 2005 року, нагороджений орденами Ярослава Мудрого IV i V ст., «За заслуги» ІІІ, ІІ і І ст., «Честі» (Грузія) митець світового рівня Володимир Андрійович Чепелик (1945.17.10 -2021.13.04).

З батьком

Річниця з дня смерті нашого товариша, спілчанського побратима, талановитого скульптора та просто шляхетної людини нагадала нам про його унікальний творчий вклад у скарбницю культурної спадщини Українського народу. Про творчі здобутки метра вітчизняних монументальних пам’яток коротко не розповісти, але назвемо основні знакові твори, які прикрашають нашу землю і міста за кордоном. Серія портретів М. Грушевського, Т. Шевченка, О. Гончара, величні монументи, присвячені історичним подіям у житті українського народу, спонукають нас, за словами Віктора Коновала, «осмислити час». Тому ми йдемо з квітами до монумента Жертвам сталінських репресій, згадуємо страчених на Трухановому острові, запалюємо свічку скорботи біля «Чорнобильських журавлів», несемо квіти до пам’ятника Матері-вдові. Твори В. Чепелика побудували історичний вектор пам’яті нашого миролюбного народу, який має власні чесноти, що генетично передаються від покоління до покоління. Ось чому ми незламні і в цій нав’язаній нам загарбницькій війні сусідньої нацистської раши.

Жертвам Чорнобильської трагедії ск-р В.Чепелик

Корабелам Миколаїва присвячено

М.Грушевський монумент В.Чепелика

На Трухановом...

Завжди сказане вітальне слово на виставках від Володимира Андрійовича було знаковим, змістовним і повчальним. А творча думка вагомою на всіх конкурсних мистецьких заходах, навчальному процесі в НАОМА, вернісажах.

Від імені Київської організації НСХУ, секції скульптури та всіх, хто був поруч з Володимиром Чепеликом, нагадаємо про річницю його відходу в інший світ піднебесної. А нам на згадку, сучасникам та прийдешнім поколінням, нехай залишиться у пам’яті його дивовижні монументи, в яких промовляє історія, культура, поєднана дивною абеткою від Чабаника – Україна мистецька.

За дорученням секретаріату КОНСХУ

мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, лауреат премії ім. Платона Білецького Валентина ЄФРЕМОВА

Фото збірне