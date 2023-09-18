Оксана Скляренко: «Війна й ведмедики Тедді»

Оксана Скляренко, кандидат мистецтвознавства, письменниця, ілюстраторка, майстриня ведмедика Тедді. Чудова дружина й прекрасна мама.

Цього літа на ІІІ Всеукраїнському багатожанровому мистецькому конкурсі «Шлях до успіху» роботи Оксани Скляренко — ведмедики Тедді розміром 17 сантиметрів — вибороли перше місце!

У зв’язку з повномасштабною війною Оксана разом із сином опинилися у місті Ден Бош, що в Нідерландах. Чоловік Олег Сморчков виборює Перемогу в Україні.

«Я не могла жити без своєї улюбленої справи – пошиття ведмедиків Тедді, – розповідає Оксана. – Отож придбала доступну швейну машинку, щоб шити іграшкам одяг. В магазині придбала необхідні інструменти, вибрала потрібні тканини і, долаючи усі психологічні проблеми, приступила до роботи. Звісно, як і всі почала вивчати мову країни, в якій живу».

Оксана продовжує творити своїх чарівних ведмедів, тим самим створюючи настрій і тим, хто поруч. Маленьку кімнату в гуртожитку обладнала під майстерню. Вже в Нідерландах створила свою першу колекцію плюшевих ведмедиків, а пізніше – другу, мохерових.

У притулку для українців, де живе із сином, організувала заняття із образотворчого мистецтва, а згодом кращі малюнки стали експозицією виставки «Веселкове диво». Провела кілька майстер-класів з малювання та виготовлення ляльки-мотанки.

Для всіх бажаючих провела майстер-клас з виготовлення української народної ляльки (немовля), а згодом її запросили до участі у фестивалі, де була можливість запропонувати навчання. Під час фестивалю дала інтерв’ю національному телебаченню МАХ.

На запитання: як провела літо, Оксана люб’язно повідомила: «Пошила нову колекцію іграшок Тедді для участі Першої української Теддістудії у міжнародній виставці ляльок та Тедді у місті Ден Бош, яка презентується 9 вересня. Написала статтю до англомовного видання TEDDY BEAR TIMES (Велика Британія). Вихід статті заплановано також на вересень. Дала інтерв’ю TEDDY BEAR TIMES (Велика Британія). Написала статтю про порцелянові ляльки – її взято до друку в науковому виданні Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ). Порадувало й те, що вийшла друком моя книга «Ведмедик Тедді своїми руками» (2023, Ден Бош).

Син Олег вчиться у місцевій школі. Тест зі знання нідерландської мови склав на рівень В1. Окрім того, тренується у футбольній місцевій команді.

В Нідерландах Оксана написала кілька книг, які видала в Україні. До речі, нідерландською й українською мовами. Як науковиця, написала й підготувала наукові публікації.

На дозвіллі Оксана цікавиться історією та пам’ятками міста Ден Бош. Наприклад, символ міста – жаба. А жаба – символ багатства і довголіття.

Оксана вміє захопити, надихнути, досягти мети. А ще вона вірить, що Україна зовсім скоро переможе і вони з сином переступлять поріг рідного дому, обіймуться з татом і чоловіком.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото надані Оксаною Скляренко