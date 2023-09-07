Оксана ПЕКУН: «За любов і волю, за щасливу долю»

Над містечком Пескара, що в Італії, линула українська пісня.

У приміщенні Української греко-католицької церкви (Парафія святого Йосафата) до Дня Незалежності України відбувся благодійний концерт народної артистки України Оксани Пекун. Півтори години понад сотня українців слухали, підспівували й аплодували співачці. Невеличке містечко Пескара дало прихисток українцям з Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Миколаєва, Києва…

Це був не просто концерт, – говорить настоятель отець Дмитро. – Це душевна розмова зі зболеними душами українців, які вже понад півтора року відірвані від рідних місць, від родин у зв’язку з війною. Оксана Пекун сьогодні змогла увійти в їхні серця і душі піснею, словом. Це справді було нелегко. У багатьох родинах є втрати. Але життя продовжується. Треба виховувати дітей, дбати про батьків, про рідних і близьких. Треба йти до Перемоги. Треба жити.

Напередодні українці гуртувалися, аби гідно вшанували День українського прапора. У вишиванках вони виходили в місто, долаючи свої болі. Пісня й спілкування лікують зболені душі.

Концерт відбувся за сприяння волонтерських організацій в Італії Nuova Ukaina та Piazza Unione Олени Кучерешко в місті Пескара.

У пісні люди єднаються, стають ближчими одне до одного. «Я прийшла на цю зустріч з дітьми, ділиться враженнями пані Ірина з Харківщини. – Мені дуже близькі пісні, які виконує Оксана Пекун. Я все життя мріяла побувати на її концерті. Чи вдалося б мені її зустріти й почути наживо, аби не ця прикрість – війна. Я раніше була фанаткою її телевізійної програми «ФОЛЬКmusic». Дуже рада, що вдалося так просто поспілкуватися з народною артисткою, сфотографуватися».

Кожен з нас відчуває себе частинкою України тут, далеко від рідної землі, – говорить Оксана Пекун. – Ми об’єдналися у пісні, спілкуванні і вірі. Вірі у нашу Перемогу. Моє сьогоднішнє життєве кредо: зупинити війну разом. Враження від таких концертів незабутні. У певні моменти відчувала, що серце моє вдома, а пісня лине над Італією. Я акапельно виконала молитву «Аве Марія» на одному диханні. Тиша в церкві й мурахи по шкірі… Ми зібрали кошти для наших захисників. Волонтери вже готують і відправляють для військових душі і смаколики. Дякую усім, хто підтримав мою ідею».

Ми всі віримо у Перемогу, у щасливу долю України.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ