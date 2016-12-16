Оксана Пекун: «Характеристика мого голосу — душа»

Музична програма «Фольк-music» стала рекордсменкою й потрапила до Національного реєстру рекордів України.

Фольк-music» — це найбільша кількість населених пунктів, в яких відбулися зйомки телевізійної музичної програми.

Автор і продюсер — Володимир Коваленко. Ведуча — народна артистка України Оксана Пекун.

Уже протягом багатьох років музична програма «Фольк-music» незмінно тримає найвищий глядацький рейтинг у телепросторі України, визнана одним з кращих телевізійних форматів Європи (The Eurovision Creative Forum 2014 у Берліні).

За філіжанкою кави у музеї-світлиці ведемо розмову з ведучою програми «Фольк-music» народною артисткою Оксаною Пекун.

— Оксана Пекун насамперед….

— Оксана Пекун насамперед — співачка, з часом — ведуча, а загалом — життєрадісна, вільна в думках пані без комплексів і рамок. Дуже легко знаходжу спільну мову з людьми. Ну, така собі скорпіонка — весела, позитивна на сцені і в житті. Ті, хто знав мене раніше, стверджують, що я не змінилася, просто стаю мудрішою. Завжди шукаю те, чого прагну. Народилася в Тернополі. Як і більшість моїх ровесників, дитячий садок, середню, музичну школу та вищий навчальний заклад закінчила в рідному місті. І все життя мріяла про велику сцену.

— Перший виступ, вихід на сцену пригадується?

— Я співала, скільки себе пам’ятаю. У нашій родині бабуся (мамина мама) мала чудовий голос. Вона виходила на луг і починала співати. Кажуть, чули в кінці села. Хоч і нелегка в неї була доля — співала. Моя ж перша пісня і перший вихід на сцену — це пісня «Пропала собака по кличке Дружок». Я плакала, коли її виконувала. Уявляєте собі таку повненьку, пухкеньку дівчинку з двома косичками… До слова, мене ніхто не любив, наді мною знущалися. Жорстокість була ще та. Коли хтось запитував: «Що Пекун робить?», тут же відповідали: «Огірки солить! Солістка вона в нас!» Таке якесь нездорове цькування було. Знаю, що й зараз у школах це подекуди процвітає… Повне задоволення від співу отримувала в музичній школі. Розкривалася, коли хвалив викладач. Уперше виступала на сцені палацу «Україна», коли вчилася в шостому класі. То був звіт Тернопільської області. Я була солісткою в дитячому хорі. Мала найважчу партію. Я вміла просто й легко заспівати. Аж зараз чую: «П’є моє коріння сіль землі»…

Я відчувала справжній політ. Можливо, через те й стала співати. У те, що стану співачкою, мало хто сподівався. Лише я твердо вірила і знала, що співатиму. Перші концертні сукні й костюми мені шили мама й бабуся Євдокія Йосипівна.

— Тобто проблем у виборі професії в Оксани Пекун не було?

— Коли постало питання, куди піти вчитися, я довго не вагалася і вибрала те, що пов’язано з музикою. Отримавши вищу педагогічну музичну освіту, почала брати участь у різних фестивалях і конкурсах. «Червона рута», «Доля», «Мелодія», «Романси Славутича», «Слов’янський базар-95» та конкурс імені Володимира Івасюка… Усі ці конкурси та фестивалі загартували мене й відкрили шлях до музичного Олімпу. А потім прийшло шалене прагнення концертів, виступів, гастролей, які зараз і є основним та найважливішим видом моєї діяльності, моїм життям. До речі, мої пісні «Вперше», «Квіти в дарунок», «Дика орхідея», «Відлітаю, прощай» п’ять років поспіль ставали шлягерами року. А відома пісня «Зелен клен» в оновленому варіанті, яку написали метри української естради Ігор Поклад і Юрій Рибчинський, була названа шлягером ХХ століття.

— Та ключовим моментом стало телебачення, «Фольк-music»?

— Так, ключовим моментом у своєму житті вважаю початок роботи на телебаченні. У 2008 році на телепросторі України, а саме на Першому, з’явилася неординарна музична програма для всіх поколінь «Фольк-music» (автор і керівник проекту Володимир Коваленко). Мета цього проекту — відродити українську народну пісню, неповторний мелос українського народу і разом з тим популяризувати автентичну музику насамперед серед молоді.

— Але ж до того доля Вас звела з Володимиром Коваленком?

— Справді, якщо говорити, чого я наразі досягла, то це, власне, завдяки Володі. Він керує всім, а я його крила — надихаю. Бо, коли я була сама, просто співачка… Певно прийшов той момент, коли я вже не могла бути одна. Коли познайомилася з Володею, запитала його: «Як це сталося, що в мене немає продюсера?», на що він відповів: «От і добре!». А починалося все із конкурсів. Участь у конкурсі-фестивалі «Червона рута» для мене був провальним. Власне, я зневірилася тоді в правдивості конкурсів. Але я так хотіла співати й перемагати, що на один з фестивалів поїхала з восьмимісячною донечкою Лідусею. Допомагала в усьому моя мама. Щоправда мені тоді натякнули, що дитиною спекулюю, а одна відома зіркова пані зробила зауваження, коли я почала годувати дитину в гримерці: «Ти, мовляв, іншого місця не знайшла»… Прикро все це згадувати. Мій зірковий час почався з пісні Олександра Бурмицького «Кав’ярня кохання». Далі був фестиваль «Мелодія», на який відібрали пісню «Сезон прощань». Оскільки то був мій єдиний запис, я попросила повернути мені його, а в резюме написала, що прагну досягти пісенного Олімпу. Володимир Коваленко був директором і ведучим фестивалю. Пригадую, підійшов до мене й запитує: То це ви прагнете досягти музичного Олімпу?» Я ствердно відповіла: «Так!» Пізніше зустрілися на «Пісенному вернісажі» в Києві. Володін приїзд був для мене приємною несподіванкою. Душею відчула, що він мені сподобався. Але ж знала, що в нього сім’я та й у мене. Хоча моя сім’я вже розвалювалася. Чоловіку не подобалися мої «фестивалі». Він прагнув, щоб я сиділа вдома. За філіжанкою кави довго говорили з Володею. Прийшли до висновку, що маємо бути разом. У 1998 році приїхали жити до Києва.

— Ваш голос, пані Оксано, якийсь особливий…

— Мабуть, знаю секрети успіху свого голосу. Крім голосу, має співати й душа. Змінюючи мелодію, сама можу обробити її тембрально, подати так, щоб людям сподобалося. Можливо, в тому і секрет. Я вмію показати нашу українську душу, хоч і маю білоруське коріння, але ж народилася в Україні і безмежно люблю її. А з піснею я вже злилася, зрослася.

— У вашому виконанні звучить чудова пісня про маму…

— Богу дякувати, мене тішить, що мама моя ще жива й в усьому мене підтримує. А слова написала Олена Лайко. Просто подумали, що у піснях мама обов’язково живе в селі і всі дороги туди ведуть… А наші мами живуть у місті, й ми з усіх доріг вертаємо до них. Слова прості, а пропускаються через душу і викликають сльози. Потім була пісня «Не залишай». Олена відчуває і вгадує, чого я хочу.

— І знову повернемося до програми «Фольк-music». Пригадуєте, як писали першу програму?

— Ще й як… Головне було створити щось нове й неповторне. А якщо врахувати, що на той час майже нічого українського не було. Мали поєднати автентику із сучасністю. Дати життя пісні. Пісні в сучасному звучанні. А ще — обов’язкова телеподорож у місце, де живуть люди, які зберігають культуру, майстри, яких ми також відкриваємо глядачам. А перша наша подорож була в село Лука на Київщині. З часом зрозуміли, що треба шукати цікаві легенди, а не те, що вже є в Інтернеті. І почалося: хтось збирає грамплатівки, годинники, грамофони… Хтось вишиває оригінальним стилем… Або ось на Луганщині чоловік із цвяхів зробив портрет… Тараса Шевченка. А пісень там яких знають і ще співають… Головне, не повторитися й здивувати чимось глядача. А зустрічі які бувають. Якось приїхали два колективи акордеоністів: один з Чернівців, інший з Київщини. І раптом кидаються в обійми акордеоністи. Виявляється, вчилися разом, а потім доля розвела, не бачилися тридцять років… Є й інша сторона у нашій програмі «Фольк-music». Колективам, які їдуть до нас на запис, оновлюють костюми, спонсори допомагають, в клубах вставляють вікна, фарбують, готуються. Нас чекають по два-три роки. Особисто я люблю подорожувати Україною. Приємно здивував колектив з Тернопільщини «Добровляни», в якому співає мама відомої народної артистки України Наталії Шелепницької.

— А ще у вас чудовий музей-світлиця «Фольк-music»!

— Наш музей — єдиний у світі музей однієї програми. А починалося все з того, що учасники дарували нам хліб на рушнику. Рушник зазвичай був вишитий. Ми їх складали, зберігали. Єдине, кому можна подарувати рушника — це дівчатам із програми, які виходять заміж. Ну а ті, які з написом «Фольк-music», звісно, для музею. Багато у нас картин від художників, ляльок-мотанок, писанок, кошиків з лози, скатерок… Раніше в цій кімнаті був смітник. Володя з нуля наводив порядок, робив ремонт. Тепер уже й місця для сувенірів не вистачає. Я пам’ятаю все, що звідки й від кого. Від усіх сувенірів тепла енергетика, бо все зроблено з любов’ю.

— Що може здивувати Оксану Пекун і чим ви дивуєте Володимира Коваленка?

— Мене? Просто зміна обстановки. Наприклад, випити каву в якомусь приємному товаристві в затишній кав’ярні чи прогулятися парком. Порадувати можуть квіти. Люблю жовті хризантеми з довгими тонюсінькими, мов голочки, пелюстками. Найкращий подарунок для Володі — солодке печиво, яке готую власноруч. Рецепт знаю напам’ять. Чотири ложки смальцю, дві склянки борошна, порошок для печива, два збитих зі склянкою цукру яйця, трохи сметани. Все це вимішати й покласти в холодильник на дві години. Потім зробити кружальця, розкласти на деко і в духовку. Присипати корицею, цукровою пудрою. Смакота!

Людмила Чечель