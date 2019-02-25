Новий рік в Японії

Нещодавно відзначали по Східному календарю Новий рік. По нашому календарю це було 5 лютого. Цікаво, що японці зустрічають Новий рік по-західному, так само, як і ми з вами. Подарунки вони готують з початку грудня. Загортають їх у спеціальний папір, який називається Ноші. Ноші означає довголіття.

Далі вони оформляють японські листівки, в яких пишуть привітання з Новим роком. Незалежно від того, коли японці відправляють листівки, їхня пошта працює так, що адресат отримує листівку саме 1-го числа. Це просто дивовижно!

Для японців дуже важливо перед Новим роком зробити генеральне прибирання. Вони називають його Оосоуджі. Його роблять всюди: вдома, на роботі, у школах. У школі дітей навчають бути відповідальними та піклуватися про навколишнє середовище, а це означає, що спочатку потрібно прибрати весь бруд, а потім можна запросити Удачу.

Після прибирання японці починають прикрашати приміщення. Кожен елемент має своє значення. Наприклад, бамбук означає розвиток в поколіннях. Зелене листя — це чиста душа. Прикраси перед будинком символізують гармонію та мир. Їхнє значення — запросити Бога Сонця, і щоб в наступному році був хороший урожай.

Напередодні Нового року обов'язковою стравою є гречана локшина Тошікоші Соба. Соба м'яка та легко ламається. Ламаючи Собу японці відрізають нещастя та негаразди минулого року. Така традиція існує з XIX століття. Довгою локшиною вони бажають довголіття та багатства.

У деяких провінціях Японії є традиція бити у дзвін багато разів. Вважається, що з кожним ударом він забирає помилки, невдачі та страждання.

У перший день нового року японці дивляться на перший світанок. Хто не зміг побачити, ті дивляться пізніше по телевізору. Вранці 1-го числа японці збираються всією сім'єю та вітають один одного з Новим роком. Батьки дарують дітям конвертики з грошима і разом їдять традиційну страву Осечі Лйурі з чорної квасолі, яка символізує старанну роботу. До інгредієнтів цієї страви входить також ікра оселедця, яка символізує народження дітей, каштан означає багатство, а креветка — довголіття.

Також японці їдять Озоуні. З клейкого рису робляться кульки і заливаються м'ясним бульйоном.

Є ще одна цікава традиція першої покупки, коли 1 січня рано-вранці японці йдуть в магазин, щоб купити «Мішечок удачі». Такі мішечки зазвичай містять багато різних предметів.

Вважається, що якщо в першому сні нового року побачити гору Фуджіяму, сокола або баклажан, то рік буде вдалим. А для того, щоб приснився хороший сон, потрібно покласти під подушку картинку з 7 Богами щастя. А якщо при цьому приснився поганий сон, то картинку потрібно опустити у річку, і тоді всі біди та нещастя підуть.

2-го числа японці пишуть листи Какізоме з девізом і побажаннями на новий рік. У написанні листа беруть участь всі члени сім'ї.

В Японії цінується все, що перше: перший лист, перший сон, перша покупка.

Ось так дивовижно живуть люди у Країні Вранішнього Сонця.