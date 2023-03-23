НОВРУЗ – СВЯТО ВЕСНИ В УКРАЇНІ

У столиці України, на території Даринку, пройшло святкування Новрузу.

Захід має загальноміський масштаб та проходить за підтримки Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, департаменту культури КМДА. Організатори City Capital Group Маркет-молл «Даринок» та Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва.

При співпраці Ради азербайджанців України та Об'єднаної діаспори азербайджанців України.

На відкритті свята запалили три символічні вогнища. На свято приїхали легендарні персонажі Деде Коркут та дівчина Весна. Їх, до речі, було три – азербайджанська, казахська та киргизька.

Представлено національний одяг, прикраси, література, скульптура, сувеніри, живопис Азербайджану, Киргизстану, Казахстану, народів Африки, Німеччини.

На вулиці розважали дітей персонажі-жартівники Новрузу Кьоса та Кечаль.

Працювали майстер-класи зі стрільби з луку, володіння батогом, із бою на шаблях.

Більше шести годин тривав святковий концерт колективів народів світу, на якому збирали донати для ЗСУ та розігрували призи від Даринку. Кульмінацією свята став розіграш путівки на відпочинок у Трускавець на курорт «Трускавець 365».

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото надані організаторами заходу