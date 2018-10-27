Не хлібом єдиним

Поспіль 15 літ на день народження письменника-земляка Михайла Івановича Чабанівського (18.09.1010—04.04.1974) лунають літературні позивні у степовому селі Лигівка, що на Харківщині. Приорільське село Лигівка Сахновщинського району має свою двохсотлітню історію, де завжди вирувало духовне життя. Роботящі селянські руки вміють не тільки орати й сіяти, а й тягнуться до Книги, до золотого зернятка творчості. За цей час у сучасній історії села, де народився Михайло Циба (псевдонім Чабанівський), закарбувалися у пам’яті яскраві події, пов’язані із врученням Всеукраїнської літературної премії його імені.

Цього року, 19 вересня, на день Чуда Михаїла Архістратига, у Лигівському ліцеї зібралося багато людей, яким не байдужі мистецтво, художня література. Родзинкою цьогорічного засідання літературного клубу «Зорепад», який названо за однойменною новелою про київських студентів Михайла Чабанівського, відбулася зустріч з письменниками — лауреатами премії імені Чабанівського попередніх років: Віталієм Полянецьким, Миколою Шакіним із Харкова, Георгієм Чорним із Києва, Володимиром Вакуленком із Сахновщини та з новими зірками — лауреатами премії 2018 року.

Захід почався із зоряної преамбули, де уявно, через танець «Небо», яке майстерно виконали учні, засіяла зоря письменницького таланту Михайла Чабанівського. Як відомо, багато творів письменника глибокоавтобіографічні, в деяких описано буремні роки революції, події війни, відбудова вітчизняного господарства. А деякі написані для дітей, підростаючого покоління майбутніх будівничих України — вони пронизані любов’ю до рідної природи, повагою до трударів українського села.

Щороку вересневі зустрічі розкривають нові сторінки творчості письменника–земляка. Цієї осені таким відкриттям стала книга М. І. Чабанівського «Смерековий гомін», яку підготував до друку і презентував лауреат премії імені Чабанівського (2014) Микола Іванович Шакін. Учні виступили в ролі літературних героїв цих творів, інсценували уривки з оповідань «Зелена чаша», «Смерековий гомін», «Калиновий гай», «Лісова бувальщина», які актуальні й сьогодні.

Частими гостями у рідному батьківському селі були доньки письменника Ліна Чабанівська та Оксана Хорозова (О. Оксамит), твори яких презентувалися на попередніх літературних зібраннях, Валентин Сперкач, лауреат Шевченківської премії, зять М. І. Чабанівського, онук письменника Микита Хорозов, заслужений журналіст України не раз бували в Лигівці, тісно співпрацювали з колективом педагогів та учнів — учасниками літературного проекту «Михайло Чабанівський — наш письменник-земляк».

Згадували імена зірок, лауреатів премії попередніх років: відома письменниця Марина Павленко — 2006 рік (Умань); рік 2007-й — публіцист Дмитро Панцир (Харків) та Іван Нагірняк; 2008 рік — Іван Моцар та Василь Деркач; 2009 рік — Володимир Вакуленко і Валентина Сидорук; рік 2010-й — Полянецький Віктор, Володимир Ковпак; 2011 рік — Микола Кривий і Володимир Сватенко; 2012 рік — Наталія Осипчук і Надія Матюшенко; 2013-й — Михайло Сіренко (Київ), Анатолій Пахомов, Володимир Гузенко; Микола Шакін; Петро Гайворонський, В’ячеслав Романовський — 2014 рік; 2015 рік — Леонід Тома, Георгій Чорний, Любов Бенедишин; Богдан Сушинський, Леонід Щибря, Раїса Жовтобрюх-Науменко — 2016 рік; Микола Возіянов, Людмила Матвієнко, Ігор Михайлин — лауреати 2017 року. Гостями літературних зустрічей у попередні роки у Лигівці було багато літераторів, акторів із Києва, Харкова, керівники районної адміністрації, районної ради, відділу освіти, які предметно підтримують літературно-краєзнавчий проект.

Під час офіційної частини зустрічі фундаторами премії Моргуном В. О., Шакіним М. І. було відкрито конверти із результатами голосування журі премії і нагороджено переможців: у номінації «Поезія» — Неонілу Олександрівну Яніцьку (м. Хмельницьк); у номінації «Проза» — Підкопая Олександра Миколайовича (м. Мерефа).

Учні підготували уривки із творів усіх претендентів на премію, що безперечно допомогло слухачам збагнути поетичне проміння, художні знахідки авторів. Особливе враження справила бесіда письменників із членами наукового товариства імені Чабанівського, яким керує вчителька рідної мови Мірошник Н. М. Діти задавали літераторам питання, а письменники читали твори, ділилися своїми поглядами на життя.

Літературне краєзнавство є пріоритетним напрямом діяльності клубу «Зорепад», сприяє розвитку здібностей школярів. Важливу роль у підготовці зустрічі та її проведенні відіграли директор ліцею Рогізна В. В., педагоги Погрецька Л. О., Дубина О. О., Майстренко В. К., Школіна О. С., Середа Т. А., аматорський колектив Лигівського Будинку культури «Водограй» та Валентина Перевишко, поетеса, голова літературного клубу «Зорепад».

Підсумовуючи, треба наголосити на велике значення такої події, як Всеукраїнський літературний конкурс для молоді, вчителів, місцян, для всього Сахновщинського району Харківщини. Широкий літературний діапазон, розмаїття талантів митців з різних куточків України, які «злітаються» в Лигівку, дають підставу стверджувати, що духовна криниця українців глибока, вона повниться новими творами високої художньої якості, які віддзеркалюються на святі.

Тож нехай серця читачів б’ються в унісон з вічними цінностями, звучать, як гімн людським чеснотам, утверджуючи силу художнього слова нашого рідного краю, всієї України.