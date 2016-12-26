Навколо світу з капелою «Дніпро»

У Мистецькому салоні Київського націона­льного університету імені Тараса Шевчен­ка відбулася справ­жня подорож «Навколо світу» — концерт сучасної хорової капели «Дніпро».

Художній керівник Народної хорової капели «Дніпро» хормейстер Ірина Душейко разом з колективом подарувала присутнім чудовий концерт сучасної музики.

Родзинкою вечора були гості з Еквадору — диригент Фернандо Гіль Естрада (Fernando Gil Estrada) та соліст і перкусіоніст Хорхе Века (Jorge Vega). Глядачі відчули дух латиноамериканської музики.

— Свого часу ми познайомилися з цим чудовим колективом на міжнародному фестивалі в Польщі, — розповідає Фернандо Гіль Естрада. — Вже там спланували спільний проект. Тепер, подолавши відстань через океани, ми тут. Радіємо, що мрії здійснюються. Хоч і прохолодно в природі, у нас найнижча температура +21 (!), та все ж ми зігріті теплом українських сердець, оплесками й спільними справами.

Бездоганно виконали сальсу викладачі київської школи латиноамериканських танців «Кубанобум» Анастасія Фартушна і Валерій Палюх.

У програмі прозвучали сучасні хорові обробки пісень Англії, Франції, США, Швеції, України, Аргентини, Болівії, Еквадору, Пуерто-Рико, Колумбії, Куби. Море оплесків отримали чудові солістки — родзинки капели «Дніпро» Аліна Онанко, Юлія Файдюк, Наталія Куприненко, Яна Прохоренко-Деньгуб.

Людмила Чечель