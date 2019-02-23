На шляху творчої долі

Розмова піде про ювілей заслуженого художника України, відомого графіка, дизайнера, живописця, громадського активіста Володимира Дмитровича Єрмакова.

За плечима надзвичайно обдарованого митця потужний творчий шлях, життєвий досвід, вагома творча спадщина, яскраві сторінки, пов’язані з українською культурою. Прихильність до творчості постійно була поряд з військовою професією, яку Єрмаков отримав у Ленінградському вищому військово-морському училищі, яке він успішно закінчив у 1967 році. А потім були плідні роки навчання у Московському поліграфічному інституті, у досвідчених педагогів А. Гончарова, М. Мітурича, О. Сидорова. Саме там під час занять педагог Гончаров підкреслив живописний дар Володимира Єрмакова, який поступово розкрився у чудовій портретній серії, пейзажах, сповнених ліричного настрою та глибокого філософського бачення оточуючого світу.

У нашій розмові, яка відбулася напередодні 80-річного ювілею у майстерні митця, де Володимир Дмитрович з вдячністю розповідав про свою участь у земляцькому русі. Дійсно, В. Єрмаков — постійний учасник виставок, конкурсів, творчих проектів, які влаштовуються в товаристві через секцію «Мистецька світлиця». Він член журі премії живопису, присвяченій М. О. Макаренку, завжди подає цікаві новинки, серед яких краєвиди історичної Глухівщини, портрети, натюрморти. Ось і зараз підготував ретроспективну виставку, яку мріє показати у рідному Глухові. А ще Володимир Дмитрович дякує долі за друзів по творчості, з якими поєднало його земляцтво. Насамперед це товариство з академіком художником Ю. Шемшученком, уродженцем Глухова, спорідненість на творчий ниві надала їхнім відносинам особистої душевності та сердечності.

Все життя В. Єрмаков присвятив творчій діяльності, значна частина якої була віддана поліграфії, видавничій справі, оздобленню календарів, святкових листівок, журналів, промисловій графіці. Зробити перелік творчого спадку В. Єрмакова досить складно, в його майстерні зберігається лише частина оригінальних малюнків, ескізів, макетів майбутніх книг та інших поліграфічних виробів. Художник вдосконалював кольорове рішення, шрифти, шукав нетрадиційні сучасні варіанти дизайну виробів промислової графіки. В книжній графіці Єрмаков знайшов цікаві рішення по впровадженню модульної побудови і комплексної роботи над книгою. Тому зразки книг художника вирізняються вишуканим смаком та самобутністю творчого задуму. Слід назвати основні видання: фотокнигу «Київ вчора, сьогодні, завтра», «Край рідний, Україна», альбоми «Тетяна Яблонска», «Галина Кальченко», «Історія Малоросії», «Балет», «Платонівці», «Глухів. Погляд крізь віки» та ін. В. Єрмаков — автор логотипу Енциклопедії сучасної України (ЕСУ). Працював головним художником провідних столичних журналів «Жінка», «Капітал», «Вісник Червоного хреста», співпрацював з багатьма Київськими виданнями.

Але серед цього величезного архіву є окрема оаза самовираження, яка проявилася через різноманітні види та жанри образотворчого мистецтва. До свого ювілею художник систематизував свою багатогранну творчу спадщину, в якій окремими блоками показані яскраві зразки художніх образів. Приваблює серія пейзажів рідної Глухівщини, портрети рідних та друзів, вишукані натюрморти, квіткові композиції. В цих творах відчувається не тільки професійність В. Єрмакова-художника, а й отой ні з чим не зрівняний творчий порив, внутрішня сила, яка підкреслює індивідуальність митця. Картини камерні, сповнені романтичного настрою, бажанням передати побачену красу іншим.

Але є ще одна вагома риса Володимира Єрмакова, який є надійним партнером у праці, готовим прийти на допомогу, прийняти участь у земляцьких справах. Як зазначила виконавчий директор товариства І. Родченко, з такими земляками можна гори перевернути. І це дійсно так, бо Володимир Дмитрович активний, надійний та завзятий член земляцтва, який самовіддано підтримує громадський рух.

В. Д. Єрмаков народився у 1938 році у місті Воронежі, але значна частина шкільних років пов’язана з історичним містом Глухів Сумської області. Батько з дитинства відчув тяжіння сина до малювання і завжди підтримував його покликання. В. Єрмаков став професійним митцем, членом Національної спілки художників України у 2000 році, а звання заслуженого художника України отримав у 1996-му. Ювіляр працював на різних посадах у видавничій справі, приймав участь у Республіканських, Всеукраїнських, міжнародних виставках. Його персональні виставки відбулися в Києві, Глухові, починаючи з 1995 року і до сьогодення. Твори Єрмакова зберігаються в Національному художньому музеї України, Художньому музеї м. Глухова, численних музеях Росії.

Володимир Єрмаков і сьогодні у творчих пошуках, щодня поспішає у свою майстерню, щоб реалізувати потребу душі малювати та прикрашати оточуючий світ оригінальними творами. Приказка «Дорогу одужає той, хто йде» відповідає його творчим та життєвим принципам. Вітаючи шановного земляка, багатогранного митця з ювілеєм, побажаємо йому світлої подальшої долі, міцного здоров’я, творчих успіхів і нових звершень на

мистецькій ниві.