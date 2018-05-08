МУЗИЧНИЙ ГУМОР ВІД ПЕТРА АНДРІЙЧУКА
Устами майбутніх класиків
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Івась повертається з першого заняття в музичній школі.
- Чому тебе там навчили? – запитує мама.
- Т-а-а… Нічому. Прийдеться ще раз іти.
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- Діти, – звертається вчителька, – у книзі поруч з прізвищем Бах написано 1685–1750. Що це означає?
- Це номер його телефону, - відповідає Івасик.
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- Мамусю, я тебе сильно люблю, – каже Марійка.
- А ти, Наталочко, не хочеш мені те ж саме сказати? – запитує мама другу донечку.
- Але ж я скрипку на ламала.
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Марійка вперше прийшла у театр. Зручно вмостилася у татка на колінах і тільки-но почало гаснути світло, як закричить:
- Не буду спати!
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Вчитель до учня:
- Хто назве слово “музикант” у множині?
- Оркестр, - не задумуючись відповів Петрик.
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- Ти думаєш сьогодні грати на скрипці? – запитує Миколку тато.
- Думаю.
- Ну і що?
- Дай мені ще подумати.
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Запитує вчителька Василька:
- Ти всі ноти вивчив?
- Так.
- Тоді скажи: яка нота йде за нотою “до”?
- Всі інші.
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У твоєму віці Моцарт вже написав чимало творів, – дорікає вчитель музики Андрійкові.
- А у вашому – десятки опер і симфоній!
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Учитель пояснює Івасикові тривалості нот:
- У тебе було чотири яблука. Половину ти віддав братикові. Скільки яблук у тебе залишилося?
- Три з половиною.
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Філармонія. Грає віолончеліст. Івасик:
- Татусю, а коли дядя допиляє свою тумбочку, то ми підемо додому?
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Сергійко повернувся з музичної школи похнюплений і запитує маму:
- Чи справедливо карати людину за те, чого вона не зробила?
- Звичайно, ні.
- А вчитель поставив мені двійку за етюд, який я не вивчив.
***
Повернувшись з музичної школи, Івасик заводить розмову з батьком:
- Татусю, ти ж справжній військовий?
- Хіба ж ти не знаєш!
- А це правда, що бувалого солдата нічим не налякати?
- Правда, синочку, правда…
- Тоді на ось, подивися на мою скрипку.
***
Мама запитує Сергійка:
- Чого твоя скрипочка валяється у кутку?
- Це я її поставив за неуспішність.
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