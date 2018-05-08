МУЗИЧНИЙ ГУМОР ВІД ПЕТРА АНДРІЙЧУКА

Устами майбутніх класиків

***

Івась повертається з першого заняття в музичній школі.

- Чому тебе там навчили? – запитує мама.

- Т-а-а… Нічому. Прийдеться ще раз іти.

***

- Діти, – звертається вчителька, – у книзі поруч з прізвищем Бах написано 1685–1750. Що це означає?

- Це номер його телефону, - відповідає Івасик.

***

- Мамусю, я тебе сильно люблю, – каже Марійка.

- А ти, Наталочко, не хочеш мені те ж саме сказати? – запитує мама другу донечку.

- Але ж я скрипку на ламала.

***

Марійка вперше прийшла у театр. Зручно вмостилася у татка на колінах і тільки-но почало гаснути світло, як закричить:

- Не буду спати!

***

Вчитель до учня:

- Хто назве слово “музикант” у множині?

- Оркестр, - не задумуючись відповів Петрик.

***

- Ти думаєш сьогодні грати на скрипці? – запитує Миколку тато.

- Думаю.

- Ну і що?

- Дай мені ще подумати.

***

Запитує вчителька Василька:

- Ти всі ноти вивчив?

- Так.

- Тоді скажи: яка нота йде за нотою “до”?

- Всі інші.

***

У твоєму віці Моцарт вже написав чимало творів, – дорікає вчитель музики Андрійкові.

- А у вашому – десятки опер і симфоній!

***

Учитель пояснює Івасикові тривалості нот:

- У тебе було чотири яблука. Половину ти віддав братикові. Скільки яблук у тебе залишилося?

- Три з половиною.

***

Філармонія. Грає віолончеліст. Івасик:

- Татусю, а коли дядя допиляє свою тумбочку, то ми підемо додому?

***

Сергійко повернувся з музичної школи похнюплений і запитує маму:

- Чи справедливо карати людину за те, чого вона не зробила?

- Звичайно, ні.

- А вчитель поставив мені двійку за етюд, який я не вивчив.

***

Повернувшись з музичної школи, Івасик заводить розмову з батьком:

- Татусю, ти ж справжній військовий?

- Хіба ж ти не знаєш!

- А це правда, що бувалого солдата нічим не налякати?

- Правда, синочку, правда…

- Тоді на ось, подивися на мою скрипку.

***

Мама запитує Сергійка:

- Чого твоя скрипочка валяється у кутку?

- Це я її поставив за неуспішність.