МІЖНАРОДНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «КОРОНАЦІЯ СЛОВА»

Головний приз здобув 61-річний письменник Володимир Ворона із Чернігівщини. Його рукопис роману «Відступник» посів перше місце у номінації «Романи». Це розповідь про дохристиянську Русь. Церемонія нагородження відбулася 7 червня у колонній залі Київської міської держадміністрації.

«Описую події перед хрещенням Русі, – розповідає Володимир Ворона одразу після нагородження. – І якщо в більшості історичних романів головні дійові особи – князі, то тут – прості люди. Не випадково зробив підзаголовок «Роман --подорож у минуле». Це розповідь, як людина, котра ще в юні літа покинула свій рід і протинялася чверть століття по чужині, повертається назад охрещеною. Інтрига роману закручується стосовно того, як її прийме рід, як вона зживеться з родом.

Ім'я, дане головному героєві при хрещенні, – Паоло, оскільки його хрестили в Ломбардії, на території Італії, куди його занесло. Він займався охороною караванів, але був найманцем, потім пристав до вікінгів. По-слов'янськи його звали Сивер. Із племені сіверян.

Усе це відбувається на тлі обрядодій давніх слов'ян, їхнього річного циклу. Ми мало що знаємо не лише про побут, але й про світогляд наших далеких пращурів, про їхнє уявлення, що таке добро і зло, про те, чим вони жили. Уявіть собі, вони без жодних лабораторій, науково-дослідних інститутів, не лише для нас з вами траволікування зробили. Ну як можна було знайти у цієї рослини таку користь, а у другої – інакшу? Або з болотної руди, котра по суті землею є, створити уклад – сталь на давньослов'янській мові. Сталь створили, по суті, із землі. Недарма ковалів на Русі звали хитрецями. Хитрість – не те, що ми розуміємо, як щось таке криве й лукаве. Хитрість – володіння потаємними знаннями, недоступними широкому загалу. Дуже багато приділяв уваги різноманітним обрядам, побуту, природі і технологіям».

При роботі над романом автор більше орієнтувався на наукові дослідження, ніж на художню прозу про часи Київської Русі.

«Коли читаєш художню літературу – стереотипно: князі, війни. Варто почитати наукові розвідки, дослідження, яких дуже багато, але вони чомусь не відомі широкому загалу – от там раптом відкривається такий пласт. Стільки цікавого, непізнаного і невідомого нам, що ти просто дивуєшся, наскільки це захопливо та інтригуюче. Саме це й намагався передати. Не якісь там безкінечні побоїща. Вони жили, вони такі самі, як ми люди були. Ми нічим по суті не змінилися. Завдяки певним релігіям ми притамували в собі певне дике звірине нутро. Але варто лише нас вибити із колії, наприклад, почалася в нас війна – і раптом бачимо такі жахи, жорстокості, нелюдськість взагалі. І в хорошому вони були такими самими, як ми. Вони так само кохали, переживали, любили дітей і хвилювалися за них. Вони дуже шанували своїх пращурів, так само, як ми шануємо своїх предків».

За фахом Володимир Ворона – інженер-будівельник, зараз на пенсії, невдовзі йому виповниться 62 роки.

Що сучасний читач може взяти з цієї книжки? Що треба знати свою історію, пам'ятати своє коріння і любити рідну землю. Повертатися до неї завжди. Єдине, що ти можеш сказати – люди, повертайтесь із чужини додому. І знаходьте себе.

Другу премію в номінації «Романи» отримав «Східний синдром» Юлії Ілюхи, третю – «Бурштин» Василя Тибеля.

Переможцем у номінації «Кіносценарії» став Сергій Баженов із роботою «Неповернення», він також отримав другу премію цієї номінації за кіносценарій «Ім’ярек». На третьому місці – «Бабине літо» авторів Марка Лівіна, Марини Артеменко, Оксани Артеменко.

У категорії «Анімація» переміг «Король Данило. Русь проти Орди», автор – Андрій Ніцой.

Кращою п’єсою визнали «Собачу будку» Марини Смілянець, другу премію у цій категорії отримала п’єса «Вирій» Наталії Ігнатьєвої, третю – «Гойдається вечора зломана віть» Григорія Штоня.

У номінації «Пісенна лірика» здобув перемогу Ігор Шоха за роботу «Червоні коні». Другу премію присудили роботі Ірини Сажинської «Місто», третю отримало «Аеропортове прощання» Марини Кузьменко.

Літературний конкурс "Коронація слова" існує уже 18-й рік поспіль. За цей час конкурс відкрив півтори сотні нових романістів і підсилив відзнаками ще сотню авторів романів, які вже видавалися. Вперше відкриті конкурсом автори видали три сотні романів.