Мистецькі зустрічі в музеї

У Борзнянському художньо-меморіальному музеї «Садиба народного художника України Олександра Саєнка» відбулося мистецьке свято «Автографи таланту-5» та презентація книжок про життя і творчість роду Саєнків. Презентувала книжки донька – Ніна Саєнко, заслужений діяч мистецтв України.

Славна Чернігівщина на творчі імена. Серед таких у Борзні свого часу народився Олександр Саєнко. Нелегкою була його доля, але він зміг прославити свій край на увесь світ.

25 років тому в колишньому маєтку Саєнків відкрито музей митця – Борзнянський художньо-меморіальний музей «Садиба народного художника України Олександра Саєнка»

Мистецтво Олександра Саєнка пов'язане з народним матеріалом – соломою. Саме в глибоких спалахах золотої соломи, що ввібрала в себе сяйво сонця й соки землі, художник побачив свої картини, свої незрівнянно прекрасні композиції.

Для Саєнка зір був єдиним засобом зв'язку з навколишнім світом. Це яскраво зафіксовано в його творах. Усі вони сповнені надзвичайно виразного ритму, динаміки.

Родинні традиції продовжила донька Ніна Саєнко – художник декоративного мистецтва, мистецтвознавець. 2003 року в Києві у видавництві імені Олени Теліги видала монографію про батька – книгу-альбом «Олександр Саєнко». Праця має підзаголовок «До становлення і розвитку українського монументально-декоративного мистецтва» й містить маловідому або й зовсім не відому широкому загалу інформацію.

Художницею стала і внучка Олександра Саєнка – Леся Майданець-Саєнко.

У 1999 році до 100-річчя від дня народження Саєнка, за ухвалою та участю ЮНЕСКО, святкувала вся світова громадськість, ім'я художника Олександра Саєнка було занесено до списку видатних діячів культури світу.

Відвідала міське свято «Автографи таланту-5» й побувала на презентації книжок і міський голова Лариса Осадчук.

Лариса Анатоліївна зазначила, що такі заходи надзвичайно важливі, адже вони привертають увагу суспільства до культурного життя громади, знайомлять із творчістю видатних талановитих земляків, якими славиться наша земля. Такі зустрічі допомагають залучати людей до мистецького життя громади. Темою свята була роль жінки у суспільстві, її надзвичайно великий внесок у всі сфери соціального життя. Від Ніни Саєнко Лариса Осадчук отримала в дарунок найбільший скарб – книжки про рід Саєнків.

Підбірки книжок подарували всім бібліотекам Чернігівщини.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ