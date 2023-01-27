Напередодні Дня Соборності України у столичному маркет-моллі «Даринок» відбувся благодійний фестиваль національних культур «Ми різні, але ми єдині у боротьбі з ворогом».

– Україна велика багатонаціональна країна, – сказав на відкритті фестивалю Дмитро Ратніков, голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. – На її території проживає 124 національності. В Україні, в якій немає расизму, шовінізму та переслідування за національною ознакою –усього того, чого вдосталь у нашого ворога і чому, власне, русня і почала вторгнення в Україну. І зараз багато іноземців воюють за Україну на передовій, займаються благодійністю, працюють у тилу та на культурному фронті.

Цьогоріч День Соборності у серці кожного, хто любить Україну горить у серці кривавою раною.

Нашої Соборності – повернення всіх українських земель, всіх українських людей додому, прагнемо як ніколи.

«Метою заходу було зібрати кошти для наших воїнів, а саме для окремого 25-го стрілецького батальйону ЗСУ, – сказав один із організаторів фестивалю, голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва Гурбан Аббасов. – Наприкінці програми серед всіх, хто підтримав внеском армію, розіграли путівки до курортної столиці України Трускавця у розкішні готельно-курортні комплекси «Карпати», «Трускавець 365», «Гранд Алексік».

Фестиваль тривав майже 6 годин.

На відкритті заходу територією маркет-моллу «Даринок» представники різних національностей пронесли прапор України, як символ єдності і соборності.

Фестиваль підтримали Сергій Анжияк, директор департаменту культури КМДА, та Андрій Федоров, генеральний директор City Capital Group.

Під час фестивалю було оголошено хвилину мовчання у пам’ять про всіх, хто поклав життя за соборність України.

Упродовж дня відбулися етнопокази українських національних та костюмів народів світу. Кожен глядач, хто прийшов тематично вбраний, отримав заохочення від маркет-моллу «Даринок».

На фестивалі працювали локації – виставки предметів побуту та культури національностей світу, майстер-класи із етнічного рукоділля та активні навчання зі спорту, моделингу та танців країн світу. Найменших відвідувачів радували безкоштовною солодкою ватою та розмальовували аквагримом.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото Олександра АВРАМЕНКА