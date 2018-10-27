Майстриня вишивки

Ольга Іллівна любить вишивати рушники, які дарує рідним та внукам. Її рушники прикрашають ікони в церкві села Велика Березянка.

Цимбал Ольга Іллівна народилася 28 листопада 1941 р. в селі Антонівка Таращанського району Київської області у багатодітній сім'ї. Закінчила чотири класи в Антонівці, а до сьомого ходила в сусіднє село Веселий Кут. Потім пішла працювати на різні роботи, бо померла мама. У 1963 р. вийшла заміж і переїхала жити до чоловіка у с. Велика Березянка, де почали будувати свій будинок. Народила четверо дітей. Працювала різноробочою в колгоспі. У віці 35 років помер її чоловік і господарювати довелося самій: залишилися недобудований будинок, малі діти, робота, але знаходила час для улюбленої справи, якої навчила мама — вишивка нитками.

Має 8 внуків і 5 правнуків, яких дуже любить. Витирає сльози при згадці про онуків — її внук Віктор Цимбал загинув у місті Слов'янську, куди пішов добровольцем у 2014 р., коли розпочалася Антитерористична операція (АТО) на Сході України проти російських загарбників.