Майстриня від Бога

Марія Оліянівна Рубан (дівоче прізвище Лахман) народилася у 1953 році в селі Велика Березянка Таращанського району Київської області в багатодітній сім’ї – 14 дітей, Марія була 10-ю дитиною. Закінчила 8-річну сільську школу і 15-літньою пішла працювати спочатку в сільський дитячий садок, пізніше – на сільську ферму.

Вишивати та в’язати почала після закінчення школи. Спочатку вишивала гладдю, а хрестиком вишивати почала в 1992 році, коли народилися онуки. У Марії Рубан дві дорослі доньки, 5 онуків і одна правнука.

Багато вишитих Марією за життя робіт подаровані родичам, приятелькам і в її родині не стояло питання фотографувати вишиті роботи на згадку.

Марія Рубан щонеділі та у свята співає у сільському церковному хорі, управляється у домашньому господарстві, володіє бензокосилкою та бензопилою. Свого часу водила трактор і автомобіль, коли її чоловік нездужав. Любить людей, співати українські пісні, грати на ложках, бубні, відрі з качалкою. Майстриня у приготуванні борошняних смаколиків, смачних страв на всі сімейні свята.

Життя між людьми в селі Марія пов’язує з догляданням за слабкими сусідами, батьками, свекрухою та хворіючим чоловіком, з яким прожила разом 43 роки. Щодо ставлення до своїх і чужих людей, - вона безоглядно пропонує свою жертовну жіночу допомогу і щиру пораду.