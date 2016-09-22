Новий театральний сезон Київський академічний театр «Колесо» розпочав прем’єрою вистави «Ми, Майдан»

Ця п’єса — переможець конкурсу мережі театрального перекладу «Євродрама» (Париж, Франція) і входить до антології п’єс «Майдан. До і після». Автор твору Надія Симчич описує події листопада 2013 — лютого 2014 років. Студенти, журналісти, самооборонівці, медики, священики, волонтери, кияни і приїжджі, чоловіки і жінки, літні і юні — ті, хто в дні Революції гідності вийшов на Майдан, стали співавторами цієї п’єси. Їхні дії, думки і слова, молитви і вірші, пісні і мрії творять новітню історію України.

Надія Симчич — письменниця, драматург, чиї драматичні твори для дорослих і дітей ставляться у професійних та аматорських театрах. За освітою — філолог. Її твори друкувалися у газетах, журналах, антологіях «У пошуку театру», «Сучасна українська драматургія», «Майдан. До і після». Також Надія є автором багатьох інсценізацій за творами сучасних українських авторів, зокрема Юрія Андруховича. Неодноразово перемагала в загальноукраїнських літературних конкурсах. Зокрема, отримала гран-прі конкурсу «Золотий лелека» за збірку казок (2008) та гран-прі конкурсу «Коронація слова» за найкращий драматичний твір — «Хата, або Кінець епохи вишневих садів» (2012), втілений в Київському Молодому театрі.

Автор твору «Ми, Майдан» ретельно відбирала свідчення активістів у соціальних мережах, щоб створити свою п’єсу. У кожного героя є реальний прототип, з якими драматург підтримує зв’язок i досі, дехто з них був присутнім на прем’єрі вистави минулої неділі.

Режисер вистави «Ми, Майдан» — народна артистка України Ірина Кліщевська обрала аскетичний стиль постановки, відмовившись від зовнішньо яскравих засобів режисури. На перший план виходить Слово. Кожен із восьми акторів, задіяних у виставі, стає Голосом одразу кількох героїв.

Переглянути виставу — ще раз пережити Майдан. Актори з надривом у голосі читають текст. Заслужена артистка України Наталія Надірадзе не стримує сліз… Учасником Майдану був кожен із нас. У залі тиша. Оплески лише за гру акторам. Виставу варто передивитися старшокласникам, щоб ще раз усвідомити уроки історії, розібратися в подіях.

Людмила Чечель