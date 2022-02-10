Марк Кармінський: щасливе занурення у дитинство

Якщо ми спробуємо зануритися у дитинство й відчути щасливі моменти буття, то допоможе нам у цьому музика Марка Кармінського. Адже його музичні твори для дітей сьогодні викликають живе зацікавлення у юних виконавців, педагогів та батьків. Саме так відбувалося під час свята дитячої музики харківського композитора Марка Кармінського «Кришталевий янгол» у Харківській спеціалізованій музично-театральній бібліотеці ім. К. С. Станіславського, присвяченого дню народження славетного земляка, заслуженого діяча мистецтв України, за участі учнів ДМШ №3 м. Харкова.

Невипадково цій музичній школі присвоєне почесне ім’я Марка Кармінського. Славетний харків’янин, засновник окремого напряму творів для дітей у музичному мистецтві, який ще у XX столітті особисто грав за цим роялем, ніби й сьогодні своєю особистою присутністю крізь час нагадав нам про вічні культурні й духовні цінності сучасної людини. Як розповіла ведуча концерту, педагог ДМШ №3 Олена Сениш, Марк Веніамінович Кармінський одним із перших в тодішній радянській Україні почав створювати музичні твори для юних композиторів. І цю естафету часу вдало втілюють у життя на Харківщині сьогодні. Свою професійну майстерність вдало продемонстрували чимало творчих колективів та солістів на різних музичних інструментах: вокальні ансамблі «Зоряне сяйво» та «Співучі обереги» і не тільки. «Не забудь, яка стрімка людської пам’яті ріка» — пролунала цікава думка у креативному виконанні вокального ансамблю «Співучі обереги». Згадали про теплі й радісні дні у творі Гайдна «Вот опять уходит лето» у цікавому й артистичному виконанні хору «Натхнення» (диригує Олена Фоміна). Незабутнє враження залишається після п’єси Марка Кармінського «Прощання з літом» у душевному й ліричному виконанні Анастасії Кириченко. Пролунало й чимало інших яскравих виступів, про які добрим словом неодмінно згадають педагоги, артисти, батьки та усі небайдужі глядачі.

На завершення святкового концерту від колективу музично-театральної бібліотеки ім. К. С. Станіславського Тетяна Бахмет подякувала всім за цей змістовний захід. Дітям за достойні виступи у вихідний день вона подарувала смачні й солодкі цукерки, а Олександру Роденку, директору ДМШ №3 ім. Марка Кармінського цілком по-дорослому вручила на почесне зберігання в якості подяки статуетку «Кришталевий янгол». Дружнє фотографування усіх причетних до цього дійства нагадало про те, що час є швидкоплинним ресурсом людського буття, а мистецтво музики надовго залишається у людських спогадах.

Занурюючись у дитинство, якщо трохи активізувати фантазію і уяву, завдяки можливостям своєрідної «машини часу» та неперевершеним музичним творам Марка Кармінського, які вдало виконуються в Україні в третьому тисячолітті, без сумніву, усі ми - і діти, і дорослі можемо почуватися більш радісними та щасливими.

Леонід ГАПЄЄВ, м. Харків

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