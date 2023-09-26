Людмила Уткіна: «Творчість завжди лікувала душі»

Людмила Уткіна подала свої роботи на фестиваль-конкурс у дві номінації: «Декоративно-ужиткове мистецтво» і «Образотворче мистецтво». І ось результат – одразу два Дипломи І ступеня! Людмила щаслива й розділяє свою радість з прихильниками її таланту. Приємно й знаково те, що фестиваль-конкурс проходив напередодні Дня Незалежності України. А коли знаходишся далеко за її межами, бажання перемагати зростає. Та й, власне, її життєве кредо: «Тільки той досягає мети, хто іде. Тільки той, хто горить, не згорає».

Якось я поцікавилася у Людмили: «В чому ти знаходиш розраду? Чим лікуєш душу?» Навіть не задумуючись відповіла: «Малювання ― майже єдиний мій порятунок. Просто малюю. І не має значення чи це простий олівець, чи кольорові, акрилові чи олійні фарби… І навіть техніка не має значення. Сам процес малювання дійсно заспокоює. А ще свого часу робила багато іграшок. Наприклад, напередодні Різдва намалювала вітання й підписала українською та словацькою мовами, й повісила у під’їзді будинку, де тимчасово мешкаємо. Нам дякували, привітно усміхалися. На дозвіллі готую онукам їжу, випікаю смаколики. На жаль, серйозна література зараз не читається. Нещодавно придбала набір для розмальовок камінчиків. Спробувала. Але поки що це мене не захопило. Сподобався процес гравіювання на пляшках, але гравер вібрує у процесі роботи (це все від нервових стресів). Також відклала це захоплення на потім. Самостійно почала вивчати словацьку мову, але одразу виступають сльози з думками про рідну мову, про Україну…»

Старший син Людмили зараз у самісінькому пеклі на війні. Отож думки й молитви за сина і його побратимів, за Перемогу України. Аби відганяти сумні й тривожні думки, не дозволяти страху переступити поріг, малює. Вона знаходить теплі й світлі фарби. А ще поряд надійне й міцне крило Віталій – друг, помічник, вірний чоловік. Вони всюди разом. А підтримка близької людини – це половина успіху.

Напередодні Дня Незалежності України Людмила взяла участь у благодійному мистецькому багатожанровому ярмарку. Дуже шкодує, що на подібні заходи мало приходить українців. Бо хто, як не ми, маємо прагнути про Перемогу, про Україну.

«Творчість завжди лікувала душі, – стверджує Людмила. – Наразі в нас усіх душа – це відкрита рана, яка болить і ще довго буде боліти. Інколи здається, що мозок не витримає цього жахіття. В цей час кожен намагається знайти хоча б щось, за що можна було б зачепитися». Вона свій шлях знайшла. А її знайшов успіх.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ