Лесіни джерела

У Новоград-Волинському, на малій батьківщині великої Лесі Українки в Музеї родини Косачів в рамках міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела» відбулося свято родинних традицій і підведення підсумків першого літературного конкурсу.

У місті над Случчю…

До Музею родини Косачів прибули гості з усіх куточків України, прийшли місцеві багатодітні родини. Вони з цікавістю оглянули музей і взяли участь у святі родинних традицій.

«Ми запросили родини, щоб разом поговорити про родинні традиції, щоб продовжити їх існування, – розповіла Людмила Гамма, директорка Музею родини Косачів. – Саме тут починалися родинні традиції Косачів. Уже пізніше вони перейшли в Колодяжне, Зелений Гай, Київ. Та де б вони не жили, мати Лесі Олена Пчілка свято берегла ці традиції. І розпочали ми з однієї з них – шевченківських читань. Чому саме шевченківських? Все дуже просто. Олена Пчілка своє шанування до Тараса Шевченка, яке існувало в родині, перенесла на своїх дітей. Наприклад, живучи в Звягелі (Новоград-Волинський), вона одягала дітей в український стрій і возила їх до Києва. Кожна дитина на виступ готувала вірш Тараса Шевченка».

І на імпровізовану сцену в затишному садочку музею виходили діти, родини й читали Кобзаря. Хтось плів віночки, хтось малював.

Завдячуючи завзяттю невгамовної директорки музею Людмили Гамми, вдалося відтворити атмосферу посиденьок в сім’ї Лесі Українки. Місцеві жителі, гості з Києва, Луганщини, Луцька, Житомира, Одеси, Вінниці взяли участь у «хатньому» літературному конкурсі зі спогадами Ольги Косач та Ізидори Косач-Борисової. То були своєрідні літературні змагання, які вигадала мати Лесі Українки – Олена Пчілка. Гості на розданих листках писали по одному реченню, наприклад, про своє дитинство чи про мамині руки, а в кінці з’являлося цілісне оповідання.

Саме у такий спосіб Олена Пчілка тренувала у своїх дітях літературний хист. Цьогоріч у Новограді відбувся перший Всеукраїнський літературний конкурс на тему «Кепський жарт». Переможців привітали й нагородили на заході.

«Ми й не сподівалися, що на оголошений конкурс, до речі, ми спочатку оголошували його в рамках міста, але розголос вийшов навіть за межі України, – розповіла Людмила Гамма. – Ось так конкурс набуває статус міжнародного, адже надійшли творчі роботи з Польщі та Італії. Загалом на конкурс надійшло більше сотні робіт. Це – короткі оповідання, поезія, гуморески, байки. Географічно – Київ, Харків, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина, Львів, Рівне, Луцьк, Полтава». За основу взяли одну з родинних традицій Косачів – «хатній конкурс». Подібні літературні конкурси проходили під час засідань літературного гуртка «Плеяди». Олена Пчілка згадувала: «Бралося яке-небудь окреме слово чи загального змісту, чи який термін… На це слово треба було написати коротеньке, але змістовне оповідання протягом часу, що призначено на це зібрання».

Організатори конкурсу запропонували учасникам підготувати творчу роботу на тему «Кепський жарт». Переможців визначало журі конкурсу. Дипломи й грошові сертифікати отримали ті, кому дісталися перші, другі й треті місця. Конкурс проводився у двох вікових категоріях: молодша – до 18 років і старші учасники. Член журі конкурсу, авторка цих рядків, запровадила власний приз для молодшої вікової категорії. Цьогоріч переможницею стала Тетяна Веселовська, випускниця з Новоград-Волинського.

«Історія родинних літературних традицій Косачів варта того, аби її пошановувати і продовжувати, – нагороджуючи переможців, сказала Ольга Ляснюк, письменниця, член журі конкурсу. Безперечно, започатковані ці традиції у Звягелі мали продовження в Колодяжному – недарма в одному з тамтешніх будиночків є змайстрована мінісцена – в тому числі й для читань. Олена Пчілка прищеплювала своїм дітям любов до слова вишуканими хатніми розвагами, до яких входили й літературні конкурси, покликані розвивати ерудицію, фантазію, збагачувати словниковий запас і ненав’язливо вчити правильно та грамотно будувати речення».

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