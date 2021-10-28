У цьому році ми по-особливому святкували 30-ту річницю Незалежності України, її третє Відродження. Я хочу розповісти Вам про один захід, який привернув мою увагу. Це фотовиставка, шоу автентичних українських костюмів, а також нагородження учасниць проєкту популяризації українського народного костюма на весь світ. Галина Совенко, голова ГО «Краса без кордонів», засновниця і продюсер проєкту Ukrainian Beauty Without Borders, розказала нам про свій проєкт. «По-перше, фотовиставку ми створювали разом із Національною спілкою фотохудожників України та Валерієм Лещинським. На фотовиставці ми представили роботи таких митців, як Олександр Мордерер, Андрій Головаха, Микола Заварика, Наталі Дворницька та Ірина Шейкіна. На фото можна побачити народні костюми різних регіонів України, складених з любов'ю, в гармонії та етнографічно правильно. Крім того, решту нашої п'ятирічної роботи, ще 1200 комплексів народного вбрання можна було побачити в цифровому варіанті, на великому екрані. На дефіле народних костюмів ми представили близько 20 комплексів вбрання, але особливої уваги заслуговує церемонія нагородження переможниць інтернет-конкурса краси по фото жінок в народних костюмах. Ми створили соціальний проєкт по популяризації нашої культури на весь світ, а також по збору коштів для діток Донеччини. Зараз, згідно з чинним законодавством, соціальна відповідальність вимагає і кристальної звітності перед спільнотою. Ми не використовуємо бюджетні кошти, а спільні, пожертви наших близьких. Я хочу подякувати всім, хто до нас долучився, за кожну копієчку, за довіру і насамперед за увагу. Хочу подякувати нашим учасницям і переможницям.

Віра Архіпова. Велика жінка-підприємець. Для того, щоб Вас підтримали партнери з 16 країн, мали 30 років працювати. Це велика честь для нашого проєкту - участь таких партнерів, адже тут перемога не лише жінки - красивої, сильної, скромної і великої водночас. Та сила є настільки рушійною, що ладна зрушити з місця процеси».

Відродження всієї країни

Також я хочу розповісти й про пані Людмилу Скрипку. Це неймовірно красива, розумна і талановита жінка. За пані Людмилу також весь світ віддавав свої голоси. Вона настільки вподобала наш проєкт, що її краса та харизма надихнули численні діаспори та керівництво національних компаній підтримати наш проєкт про популяризацію української народної культури та краси. Також ми не залишимо без уваги пані Марину Шемченкову - нашого партнера і просто красиву жінку. Вона - брильянт, диво з Донецька. Жінка, яка замість того, щоб лишатися в смутку від того, що в 2014 році вся її доля розвернулася до неї, на перший погляд, спиною, зробила для нашої країни більше багатьох владних осіб. Пані Марина так само була причетна до збору всієї суми пожертв в нашому проєкті, причетна до популяризації нашої культури у всьому світі так само, як до піклування про діток Донеччини. За що Вам низький уклін, як і за Вашу увагу. Також я хочу розказать і про Галину Кириліву і про Тетяну Морозову. Любі, Ваша краса і сила - зрушить з місця океани й гори. Щиро Вам дякую.

Але генератори ідеї, ті люди, які все це втілили в життя - Світлана Винограденко, Олена Кукурудз, Катерина Ткаченко та Ваша покірлива слуга. Ми, жінки - прості люди, які змінюють історію, політику, хоча і поза політикою, ті , хто взяв на себе ту відповідальність за благо народу, за майбутнє, за зміни, за сталість розвитку і за самовизначення народу України.

Якщо розповісти про сам захід, це також - вершина культурного айсберга країни. По-перше, для проведення заходу нами було обрано Національний історико-архітектурний музей «Київську фортецю», гостинно наданий для проведення фотовиставки і дефіле пані Оксаною Новіковою-Вигран. По-третє, на заході нагородити за вклад у культуру України вирішили справжніх патріотів, тих, хто вклав усе своє життя в красу і культуру країни. Насправді ці люди настільки скромні, що декого не знає широкий загал. Наприклад, Дарину Алексєєнко, Валю Ануарову-Лісоколенко, Олександра Мордерера, Леоніда Івановича Андрієвського. Ми їх вшанували за вклад, цінність, неймовірну працю. А наприклад, пані Римму Зюбіну не змогли оминути в такій нагороді, хоча її самодостатній геній не потребує нагород. Ми не мали права оминути цю скромну і Велику водночас людину своєю увагою. Так само, як і Богдана Михайловича Бенюка, кого щиро і тепло люблять усі жінки. Для нас був великою честю виступ заслуженої артистки України Руслани Лоцман, адже пані Руслана завітала зі своєю великою і красивою родиною. Також великою честю було представлення на заході колекції хусток пані Людмили Грабовенко. Все було неймовірно красиво, адже це тільки початок нашої праці, від минулого до сьогодення українська краса не має кордонів.

Галина СОВЕНКО