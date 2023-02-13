І справді: є така країна – країна здійснення дитячих мрій. Так – це Україна.

Всеукраїнський партнерсько-мистецький фестиваль «Україна – країна Здійснення Мрій» відбувається з 2016 року. Автор ідеї й проєкту – Наталія Веселицька, координатор проєкту Ірина Джуваго. Вперше стартував проєкт у 2016 році в Національному музеї літератури України. Цьогоріч – це вже четверта виставка в музеї, яка супроводжується майстер-класом.

4 лютого в Національному музеї літератури України відбулося урочисте відкриття четвертої виставки Всеукраїнського партнерського мистецького фестивалю «Україна – країна Здійснення Мрій» – «Дитячі мрії-2023» вихованців мистецької студії «Краплинки» ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва.

Нагадаємо, що основна ідея проєкту «Сад Любові та Радості Україна – країна Здійснення Мрій» – це перетворення України в країну-сад.

– На виставці представлено 52 картини і 5 просторових композицій, – розповідає Раїса Сеннікова, заступник генерального директора Національного музею літератури України. – Роботи вихованців мистецької студії «Краплинки» виконані в техніці «пластилінографія». В них дитячі мрії, фантазії, радість життя. Все те, що цінне для кожного з нас, особливо зараз, коли Україна відстоює своє право на життя і автентичність.

На виставці представлені: дерева Життя, планети, фантастичні рослини та тварини. Цей світ дивовижний і все ж таки реальний. Це – внутрішній світ наших дітей, які бажають жити в мирі та злагоді.



– Студія «Краплинки» заснована восени 2016 року, – розповідає Наталія Веселицька. – На сьогодні вже проведено багато виставок, як в шкільній артгалереї «Місто майстрів країни Здійснення Мрій», так і в різних куточках Києва, Київській області та на Донбасі (м. Краматорськ). Вихованці студії – лауреати міських, Всеукраїнських, міжнародних конкурсів.

В рамках Всеукраїнського партнерського мистецького фестивалю розгорнуто чотири виставки: в місті Вишгороді – в музеї Давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника (16 грудня – 28 лютого 2023 року); ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва (19 грудня 2023 року – 23 грудня 2023 року); у Київському меморіально-літературному музеї Максима Рильського (26 грудня 2022 року – 28 лютого 2023 року) та в Національному літературному музеї України (4 лютого – 20 лютого 2023 року). Паралельно з виставками проводяться майстер-класи.

На виставці «Дитячі мрії-2023» в Національному літературному музеї України (НЛМУ) 4 лютого 2023 року відбувся майстер-клас «Янгол-охоронець». Учасники майстер-класу цього разу зліпили його з ліхтариком. У кожного він вийшов свій, неповторний, особливий. Всього народилося десять янгеликів: один з українським прапором, інший зі зброєю, відповідно часу, – треба захищати тих, хто просто світить. Учасники лишились задоволеними своєю творчістю та спілкуванням.

Завітала на виставку і давній друг фестивалю Людмила Грабовенко, представниця ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі». «Я завжди з радістю підтримую подібні акції і знаю точно: дитячі мрії мають здійснюватися. Нашим дітям й онукам будувати вільну мирну Україну, боронити її від загарбників».

У подарунок музею передали роботу «Кіт, який читає книгу».

Людмила ЧЕЧЕЛЬ