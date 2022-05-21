Концерт Юрія Попова — початок естафети миру

Ми продовжуємо рубрику про мирних героїв воєнного часу. Днями у м. Луцьку в музичній школі №1 ім. Фридерика Шопена відбувся концерт фортепіанної музики у виконанні Юрія Попова, доцента кафедри спеціального фортепіано Харківського національного університету мистецтв ім. Івана Котляревського.

Цей концертний виступ є початком таких заходів, адже митці прагнуть зробити свій посильний внесок у нашу спільну перемогу та справу миру. У кожного з нас також є цілком реальна можливість особисто долучитися до цієї суспільно важливої для України і всього цивілізованого світу своєрідної естафети миру. Для цього варто послухати музичні твори всесвітньо відомих композиторів та залишити свої відгуки й коментарі.

З цілком зрозумілих обставин воєнного часу цей концерт організовано без глядачів у залі, із записом у Ютубі. Саме цей виступ Юрія Попова, відомого харківського музиканта і педагога на Волині, завдяки творчій підтримці колективу Луцької музичної школи №1 став початком естафети миру, яку мають продовжити й інші митці.

Доменіко Скарлатті «Три сонати», Людвіг ван Бетховен «32 варіації», Роберт Шуман «Соната №1» та інші твори композиторів світової музичної класики й сучасної української музики у чудовому професійному виконанні маестро Юрія Попова не лише дають можливість психологічно абстрагуватися на деякий час від поточних складнощів і життєвих проблем. А ще й вкотре переконують нас у тому, що музика як мистецтво без кордонів є справжнім двигуном прогресу, фактором культури й інтелектуально розвиненої цивілізації, незламної духом людської спільноти України, для якої ідея миру є справжньою загальнолюдською цінністю.

Леонід ГАПЄЄВ,

випускник Харківського національного університету мистецтв ім. Івана Котляревського,

член Національної спілки журналістів України