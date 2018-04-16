Коли прийде весна

«У тому, що я роблю, є визначна частка слов'янського духу...» (Чеслав Немен)

Його мистецтво живе, воно для молоді, для тих, кому йти у майбутнє та вирішувати, як жити у цьому світі. За примхою долі поляк з Білорусі приголомшив Європу своїм знаменитим хітом Dziwny Jest Ten Świat («Дивний є цей світ»), який відкрив нову, слов'янську сторінку в історії рок-музики та став гаслом молодіжного покоління буремних 60-х рр. Дитинство Чеслава Виджицького минало біля річки Нєман: вона й дала йому своє ім'я. Останній його хіт Nim Przyjdzie Wiosna («Поки не прийде весна»), вшанований Grand Prix фестивалю Сопот-79, став реквіємом по Чеславу Немену, найвидатнішому польському рок-музиканту, легенді європейського рок-авангарду ХХ сторіччя. Його й тепер виконують у Польщі й Білорусі на згадку про Чеслава Немена.

Примхи долі

Бруно Когатрікс, директор паризької «Олімпії», звернувся до Чеслава, соліста гурту Niebesko-Czarni, із своєрідним проханням щодо псевдоніму.

«У вас, росіян та поляків, дуже складні прізвища для вимови. Нам, європейцям, із цим не упоратись», — стурбовано розпочав він.

Чеслав не зрозумів відразу суть прохання мсьє Когатрікса.

«Та, чи не допоможете ви мені із псевдонімом, пане Чеславе?» — чемно поцікавився Бруно. «Немен! — вигукнув він, відтепер я — Чеслав Немен».

...Він згадав дитинство, рідне село Старі Василішки, що під Лідою, де народився, білоруський край, згадав він і той день, перед від'їздом до Польщі, коли прощався із рідним краєм. Чеслав усе стояв наче заворожений біля дзеркальної гладі Немана, пильно вдивляючись у неї, щоб запам'ятати її навіки.

Дитинство його минало у музичній родині: батько був настроювач фортепіано. Отже, до репатріації Чеслав ще співав у церковному хорі місцевого костьолу та навчався у Музичному Ліцеї міста Гродно. Надалі музичну освіту здобував у Гданську, у Вищій Музичній школі, де поряд із навчанням по фаху фагота почав співати у самодіяльності.

Як і його колеги з творчого цеху, розпочинав Чеслав з молодіжних клубів прибалтійського узбережжя. Співав рок-н-роли у стилі Елвіса Преслі, захоплювався й латиноамериканським репертуаром — самба, ча-ча-ча та bossa nova. Доля усміхнулася йому 1962 року, коли на І Фестивалі молодих талантів у Щецині він потрапив у «золоту десятку лауреатів», а згодом — у найпопулярніший на той час рок-ансамбль Niebesko-Czarni на роль соліста та автора шлягерів. Саме тоді, вже після успіху в паризькій «Олімпії», де виступав Чеслав поряд із Стіві Уандером та іншими зірками шоу-бізнесу, до нього надійшло особисте визнання від легендарної Марлен Дітріх, яка виконала на сцені варшавської Sala Kongresova його перший хіт Czy mnie jeszcze pamiętasz? («Чи ще пам'ятаєш мене?») у німецькій версії Mutter, hast du mir vergeben. До слави йому лишався майже крок, але...

Лицар слов’янського духу

Немен ніколи не був схожий на суперзірку — ані грана позерства, навіть дещо від Мартіна Ідена, героя однойменного роману Джека Лондона, але шалений його успіх, надзвичайний вплив на молодь та волелюбний дух однаково непокоїли його конкурентів з творчого цеху та владу, яка давно вже із підозрою спостерігала за його концертами. Для польської естради початку 60-х Немен лишався отаким непослухом на зразок Ходжі Насреддіна з Бухари. А найбільше дратувало владу його небажання «прогинатися» перед нею: у принципах він був непохитний. Це ставало скандальною темою перших шпальт польської преси. За жорсткою критикою слідом йшли оргвисновки — заборона виступів.

Та це не завадило Немену посісти артистичний Олімп. В Ополі він став сенсацією конкурсу. Там й виконав свій найвизначніший хіт, із яким увійшов в історію рок-музики — Dziwny Jest Ten Świat («Дивний є цей світ»).

Гнучкий й обурений тенор Немена протестував проти хижацьких законів сучасного йому суспільства, яке живе за уявленнями джунглів: «Дивний є цей світ, / де ще чимало зла, / та й дивно мені, / що з віку у вік / зневажає чоловіка чоловік...»

На Немена обрушилася «золота злива» титулів й нагород. Його вшанували Grand Prix фестивалю Сопот-68; тоді ж у продажу з'явилися відразу три альбоми Немена — Dziwny jest ten świat, Sukces («Успіх») й Czy mnie jeszcze pamiętasz. Та ще й «Золотий Диск» (Złota Plyta) від фірми Polskie Nagrania за альбом Dziwny jest ten świat як перший за продажем в історії польської естради. Не забутий він за океаном: від американського щотижневика Billboard отримав винагороду-статуетку — як «найпопулярнійший польский співак 1968 року».

Немен прагне збагатити інфантильну рок-музику джерелами польської поетичної класики. Його найулюбленішим поетом стає Ципріян Норвід, забутий польський поет ХІХ сторіччя, який найбільш вплинув на творчість Немена. Мисль! Ось що найбільш імпонує Немену у примхливій поезії Норвіда. Власне, поворот до класики — Норвіда, Асника й Івашкевича — надихнув його на нові творчі звершення. Це виявилося в альбомі Niemen Enigmatic («Загадковий Немен»), який фахівці вважають епохальним у творчості Чеслава Немена.

Саме тоді він відмовляється від звичних музичних форм рок-музики, збагачує свої твори не тільки композиційно, але й інструментально, використовуючи найсучасніші інструменти — Hammond-орган, синтезатор Mini-Moog, Mellotron, Fender piano та інші, які відтворюють магію електронної музики, залучає до своїх проектів й польських джазменів-віртуозів, зокрема саксофоністів Збігнева Намисловського й Міхала Урбаньяка.

Вокал Немена набуває яскравих рис й фарб: він органічно поєднує в собі характерну для блюзу манеру виконання у стилі soul з помітним впливом мугаму — азербайджанської вокальної школи, до якої належав свого часу видатний радянський співак Рашід Бейбутов.

Наче величавий фриз античного саркофага звучить Норвідова поезія у центральній композиції альбома Niemen Enigmatic — Bema pamieci zalobny rapsod — жалобній рапсодії на смерть польського генерала Бема, що пoлiг у боротьбі за волю угорського народу. Ця дивовижна рок-містерія у виконанні Немена поринає нас у містичний ритуал похорону середньовічноголицаря, де присутні тіні минулого при свічках-смолоскипах, схрещені руки лицаря та й кінь, який «тужно танцює» у розпачі за своїм хазяїном. Здається, що й сам Немен, який веде сольну партію за Hammond-органом, йде водночас у юрбі середньовічних плакальників, допомагаючи їм своїм драматичним співом.

Немен завжди глибоко усвідомлював свою життєву місію: «У тому, що я роблю, є визначна частка слов'янського духу...»

POSTSCRIPTUM

Слава рушила за Неменом на Захід, перетинаючи кордони, моря й океани...

Йому аплодує Париж та НьюЙорк, Делі, Москва і Рим, його показує Євробачення на Мюнхенській олімпіаді 1972 року. Але мрією його лишалося життя без гастролей: гіркий присмак слави втомив його. 70-ті рр. Немен все більше часу проводив у студії, де безперервно експериментував із електронною музикою, прагнучи віднайти свій алгоритм рок-авангарду. Тоді ж захопився й живописом: дизайн деяких з його альбомів, зокрема Requiem dla Van Gogha («Реквієм по Ван Гогу»), виконаний власноруч рок-музикантом.

Востаннє зійшов він на сцену «лісової опери» Сопота 1979 року, де виконав свій хіт Nim Przyjdzie Wiosna («Поки не прийде весна») на зворушливі рядки поезій Ярослава Івашкевича: «...Мене не буди, / я нічого не хочу. / Бо знаю: існую / у цьому безмір'ї, / у морі любові, / до людства існую».

Вишукана поезія Івашкевича йде в унісон із запізнілим ліризмом Немена, бунтаря у минулому. Цей музикальний шедевр, вшанований Grand Prix фестивалю, увійшов згодом в альбом Postscriptum та аннали рок-музики ХХ сторіччя.

Творча криза, а згодом — тяжка хвороба (рак!) поступово усували Немена від спілкування із аудиторією. Та все ж не забував він про білоруський край. Приїздив на рідну землю із концертами, спілкувався з Володимиром Мулявіним, лідером ансамблю «Пісняри», жертвував чимало коштів на сільські школи.

З життя пішов він 17 січня 2004-го, за 6 тижнів до того, як прийшла весна, про яку співав у Сопоті...

Цю пісню й тепер пам'ятають: на фестивалі у Сопоті її виконали 2009 року з нагоди 70-річного ювілею видатного митця рок-музики. Мистецтво Чеслава Немена й сьогодні живе: воно для молоді, для тих, кому йти у майбутнє та вирішувати, як жити у цьому світі...