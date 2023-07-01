22 червня відкрився XI «Книжковий Арсенал» | XI Book Arsenal. Історія грандіозного культурно-освітянського заходу почалася з 2011 року, коли на перший захід зібралося 100 учасників, 30 гостей із десяти країн. Фестиваль започаткував власну премію – конкурс на «Кращий Книжковий дизайн», майданчики-реалізації унікальних проєктів, локацію для дітей.

Так, 2013 рік був відзначений виставкою найкрасивіших дитячих книжок, а у 2015-му відбулася ярмарка ілюстраторів. Рекордна кількість іноземних гостей сталася у 2018 році (106 авторів, 31 країна світу). Понад 300 творчих подій відбулися у 2021 році, серед яких слід згадати 16 художніх виставок.

У цьому році було представлено 1300 нових книжок від 77 видавців. Традиційно відвідувачів зустрічала «Вітрина новинок», де можна було познайомитися з останніми виданнями. Найбільше книжок до фестивалю надали видавництва Vivat, «Ранок», «Видавництво Старого Лева» та «Клуб сімейного дозвілля».

З 23 по 25 червня відбулися кілька вагомих подій: виступ Міжнародного камерного оркестру «Ренесанс», локація «Наш Крим: на сторінках книжок», майстер-класи з каліграфії, перформанси, в яких єдналися музика, слово, дизайн, мистецтво, культура. На жаль, ціни на книжки були вищими за інтернетні, тому багатьом відвідувачам прийшлося замовляти обрані фоліанти через інтернет.

Оскільки фестиваль проходив у складний воєнний час, то пріоритетними були морально-духовні проєкти: «Перенести досвід у пам’ять», «Коли війна не лише в книжках» (для дітей). Довженко-центр представив секцію «Арткнига». Були влаштовані локації для обміну досвідом соціально-публічних бібліотек, спеціальна програма «Пам’ять говорить», де висвітлені події, що спонукають до відповідальності суспільства перед загиблими. В рамках цього проєкту відбулася презентація воєнного щоденника вбитого росіянами Володимира Вакуленка.

Три сцени забезпечували проведення он-лайн зустрічей та літературних презентацій, серед яких слід назвати фокус-тему «Коли все має значення», кураторкою якої була журналістка Ната Гуменюк, он-лайн лекцію відомого американського історика Тімоті Снайдера. У Малій галереї «Арсенала» пройшла виставка «Форми присутності».

Відкриття заходу відвідав Президент України Володимир Зеленський із Першою леді Оленою. Подружжя Зеленських придбали книжки: Яна Мориса «Чому Захід панує – натепер» про розвиток світової цивілізації та прогнози історика щодо майбутнього, Максима Яковлєва «Теорії змов. Як (не) стати конспірологом», Тімоті Снайдера «Про тиранію» та ін. В інтерв’ю Президент зазначив: «За цю країну ми боремося: країну, в чиєму арсеналі книжки – як зброя, й водночас як найбільша цінність. Таку країну не перемножить ніхто». Слід зазначити, що в цей день Президент підписав закон про заборону видавничої продукції з раші та білорусі.

На виставці побував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, екс-президент країни Петро Порошенко з дружиною, які залюбки робили фотосесії з присутніми та дарували автографи. Приємно було бачити щасливі обличчя відомого мистецтвознавця, колекціонера Е. Димшиця, художника Е. Межула, блогерку О. Благую та ін., які придбали нові книжки.

На виставці можна побачити унікальні видання з творчості художників України. Відома мистецтвознавиця Олеся Авраменко представила свої фоліанти останніх років: монографію «Олег Тістол», «Катерина Білокур», «Анатолій Криволап», «Віктор Зарецький». Також народний художник України Василь Чебаник, автор проєкту «Рутенія», показав 10 робіт з графічним оздобленням до книг О. Забужко та Л. Дичко. Слід назвати унікальні видання: «Графічний дизайн з українським обличчям», каталог «Український книжковий знак ХІХ–ХХ ст.»; «Мистецтво війни – Сунь-Цзи» з правилами переможця, «Образ жінки в творчості О. Новаківського», «Тетяна Яблонська», «Алла Горська», «Богомазов у Фінляндії», «Марія Примаченко», «Т. Шевченко. Життя в мистецтві» та ін.

Протягом 22–25 червня відбулися понад 100 подій, дискусій, зустрічей з видавцями, авторами книг, людьми, пов’язаними з письменництвом, художниками-ілюстраторами. Слід зазначити участь декількох київських книгарень, «Сенс», «Книжковий лев», «Закапелок» та ін. Привернула увагу книга «Сучасна українська проза та поезія», секція «Воєнна література», де були представлені книжки, видані після 2014 року.

На сценах Фестивалю та в он-лайн проєктах виступили українські та міжнародні культурні діячі та активісти, серед яких: Ірена Карпа, Павло Хазан, Остап Сливинський, Оля Русіна, Віталій Портников, Дмитро Кулеба, Олександра Коваль, Ілона Замоцна, Олександра Матвійчук, Лесік Панасюк, Тімоті Снайдер, Пітер Померанцев, Ектор Абад Фасіолінсе, Дайва Чепаускайтє, Петер Крау фон Клефф, Радован Ауер, Раті Муджірі, Каталіна Гомес, Вейн Джордаш, Вітольд Шабловський та ін.

«Книжковий Арсенал» 2023 року присвячений гострому усвідомленню війни та її наслідків, які обговорювалися під час зустрічей з друзями, однодумцями. Це своєрідне місце культури та можливості увібрати сучасне слово від прогресивних письменників. Недаремно українці відносяться до самих читаючих народів світу.

Ми живемо у час загостреної реальності, коли все змінюється щогодини. Тому важливо бути активним учасником позитивних змін у суспільстві, коли книжка стає зброєю, зазначила генеральний директор «Мистецького Арсеналу» Олеся Островська-Люта.

Не все вдалося цього року, але проведення книжкового мистецького заходу вкрай потрібна акція, спрямована на підтримку культурно-мистецьких цінностей українського народу.

Редакція «Справ сімейних» дякує організаторам такого могутнього культурно-освітянського проєкту, особливо за увагу до дитячих книжок і гостинні локації.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото Е. Межула