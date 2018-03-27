Колекція музичних інструментів із сірників

Перший Фестиваль сірникових рекордів відбувся в Києві 2 березня у Міжнародний день сірника. Майстри зі всієї України з’їхалися до столиці в Міжнародний день сірника для того, щоб продемонструвати свої творіння з сірників. І до чого тільки не додумається наш народ. Із звичайнісінького сірника можна творити: кораблі, будівлі, картини і навіть музичні інструменти.

Шість рекордів зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

Наприклад, встановлено найбільшу інсталяцію сірника. Першим рекордсменом стала Чеська ресторація «Старомак», де і був організований фестиваль. Біля входу до закладу у 2009 році була встановлена 160-кілограмова сталева інсталяція «Сірник, що ожив». Автор — Володимир Білоконь.

Найдовший корабель із сірників — півтора метра — представив Іван Котляревський із Кременчука.

Віктор Шуляренко з Коростеня виготовив найбільшу модель локомотива і вагона з сірників. Його довжина становить майже 12 метрів (локомотив, 11 вагонів, а також рейки і світлофори). Всю інсталяцію привезти не вдалося. Автор панно «Архангел Михаїл» з найбільшої кількості сірників без клею Сергій Короляк із Києва.

Найбільшу картину з сірників «Розп’яття» створив Юрій Семенюк із селища міського типу Люблинець, що на Волині.

Приємно подивував киян і гостей міста перший в Україні ансамбль музичних інструментів із сірників. Творець музичних інструментів — майстер із Жашкова Богдан Сенчуков.

Понад 100 тисяч сірників знадобилося майстрові, аби виготовити колекцію унікальних музичних інструментів. Найперша його робота — це баян. «Якось я подарував баян своєму вчителю музики, і він тоді сказав: «От якби цей інструмент ще заграв!» Після того я вирішив втілювати задумане в реальність. Зробив гітару з сірників. Але вона звучала не дуже якісно. Я поїздив до декількох спеціалістів, просив допомоги. Викладачі музичного училища в Умані підказали, що потрібно замінити. Я вдосконалив свій інструмент, і моя сірникова гітара заграла, як справжня. Потім з’явилася ідея зробити гармонь із сірників. Мій учитель Іван Сухий віддав гармонь, яка в нього була в музеї. Я повністю її розібрав, залишив лише міха і звуки. А корпус і навіть кнопки замінив на сірникові. Потім зробив скрипку. У 2014-му виготовив сірникову бандуру до дня народження Тараса Шевченка. Дуже хотів зробити старовинний інструмент — бандху. Хотів, щоб він був у вигляді тризуба. Так у мене з’явився власний музичний винахід і назвав я його герба», — розповідає рекордсмен.

На виготовлення одного музичного інструмента майстер витрачає приблизно 20 тисяч сірників. Бухгалтер і тракторист за фахом, швець за професією та музичний майстер за покликанням — шліфує складні елементи. Знімає точні розміри до міліметра зі звичайних інструментів. І вперед до творчої праці. «Клею деталі, наклеюю їх на корпус, роблю раму, покриваю ще одним шаром сірників, потім ще одним. Дуже важливу роль грає сама рама. Якщо вона зроблена міцно, то все чудово. Можна грати досхочу», — розповідає майстер Богдан Сенчуков.