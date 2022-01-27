Код Дюрера: графічні твори майстра та послідовників

У Музеї Ханенків, що в Києві, відкрилася виставка «Код Дюрера».

Відбувається вона у рамках святкування 550-річчя від дня народження німецького живописця і графіка. Музей вперше експонує всі гравюри славетного майстра зі своєї колекції.

– На виставці представлені 11 творів майстра, які належать до різних етапів його творчості, охоплюють різноманітні теми, виконані у трьох техніках: гравюра на дереві, гравюра на міді та офорт. Також є можливість побачити твори безпосередніх учнів Альбрехта Дюрера та художників, які розвивали його теми, використовували іконографічні типи і технічні знахідки. Серед них – роботи Зебальда Бехама, Ганса Бальдунга Гріна, Альбрехта Альтдорфера, Вольганга Губера і Лукаса Кранаха-молодшого, – розповідає кураторка виставки Олена Шостак, завідувачка відділу європейської графіки Музею Ханенків, експертка з європейської гравюри XVI–XIX століть.

Гравюри Дюрера вже за життя художника користувалися величезним попитом, їх копіювали і підробляли, авторські дерев'яні дошки активно використовувалися до XIX століття включно. У 2021 році науковці музею разом з Бюро науково-технічної експертизи АРТ-ЛАБ провели дослідження творів, що підтвердило їхню автентичність.

Я з великим задоволенням відвідала виставку Альбрехта Дюрера. Народився митець епохи відродження у німецькому місті Нюрнберг 1471 року. Отож кілька слів розповім про те, як і коли я відкрила для себе Дюрера.

Людмила Чечель і сім тисяч дюрерівських зайців на площі Нюрнберга

2003 рік. Я приїхала у творче відрядження до Нюрнберга (Німеччина). Зустріла мене гід-перекладачка Люба Краузе, українка, яка вже багато років проживає в Німеччині. Після пресконференцій і відвідин музеїв ми попрямували в одне фантастичне й загадкове місце, як повідомила пані Люба. Дійшовши до рогу будинку, вона попросила мене заплющити очі, а вже вийшовши на площу, дозволила їх розплющити. І я завмерла від побаченої картини: вся площа була заповнена зайцями! На площі імені художника скульптор Оттамар Хьорл організовував перфоменс – 7 тисяч пластикових зелених зайців Дюрера. Такий подарунок організували приблизно через 500 років створення знаменитого дюрерівського зайця німці. До речі, при бажанні вуханя можна було купити приблизно за 30 євро.

Того ж дня відвідала Будинок-музей Альбрехта Дюрера, прослухала цікавезну екскурсію. Альбрехт – третя дитина в родині, а всього його мати народила 18 (!) дітей. Батько був ювеліром, тому й не дивно, що Альбрехт став гравером. До того ж він перший в історії художник, який створив свій бренд – знаменитий авторський знак AD.

Дюрерівський «Заєць» на сувенірній тарілі

«Дюрер – це заєць», – кажуть німці. Власне, саме цим акварельним живописним малюнком він увійшов в історію.

Дюрер – перший художник у Німеччині, якому поставили пам’ятник до його 300-ліття.

У музейній друкарні зробили відтиск і подарували портрет Альбрехта Дюрера та ще – незабутні спогади.

Отож у киян та гостей міста є прекрасна можливість до кінця лютого відвідати виставку «Код Дюрера: графічні твори майстра та послідовників».

Людмила ЧЕЧЕЛЬ