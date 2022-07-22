І звучить над Сеною українська

Віднині українську мову вивчатимуть у вузах Франції

Українська мова - єдина державна мова України. 21 березня відбулося позачергове засідання Генасамблеї європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL), під час якого члени Генасамблеї одноголосно підтримали рішення про членство України в мовному просторі Євросоюзу. Нещодавно я поспілкувалася з координатором проєкту, керівником мовних курсів Академії Парижа. Знайомтеся, Лілія Дорундяк - українка, науковиця, професорка математики Вищої школи Louis Armand, що у Франції, засновниця компанії Epsilon@CO. Пані Лілія працює координатором груп CASNAV-Ukraine двох академій: Academie de Paris та Academie de Créteil.

- Пані Ліліє, знаю, що й до сьогодні у Франції, зокрема в Парижі, бажаючі мали можливість вивчати українську мову. Сьогодні, як бачимо, це питання особливо на часі.

- Нині у паризьких школах навчається понад 300 учнів та тимчасово переміщених осіб. Ініціатором вивчення української мови у Франції стали Посольство України у Франції спільно з Академією Парижа.

Уперше за всю історію Франції, яка зараз люб'язно приймає українців, у французьких навчальних закладах запроваджено курс вивчення української мови та літератури, в основі якого - продовження вивчення рідної мови для тимчасово переселених дітей, а також доступне викладання української мови дітям-іноземцям.

- Як, де і коли проходять заняття?

- Насамперед, зауважу, що курси з української мови для дітей віком від 3 до 18 років проходять на безоплатній основі. Діти мають можливість вивчати українську мову та літературу, отримують загальні знання з історії України, українських традицій, підтримують зв'язки з Україною, а також отримуватимуть професійну допомогу в разі необхідності складання іспитів в українських школах. У трьох округах Парижа: 7-му, 12-му та 16-му українські вчителі проводять заняття для школярів різних вікових категорій. За результатами навчання, передбачено Сертифікат від Академії Парижа. Кожен учень має можливість обрати день і зручний час для навчання.

Та зацікавлені сторони на цьому не зупинилися. Творчість і прагнення зробити більше дало можливість відкрити ще один напрямок діяльності цих курсів - створити групу для наймолодших діток. Тут вчителі навчають дітей бути хорошими слухачами, прислухатися до пояснень. Маленькі та допитливі, вони вчаться працювати з канцелярськими товарами, а згодом з радістю дарують матусям колажі, листівки, виконані власноруч. Вихователі заохочують дітей до колективної роботи і разом з цим з розумінням ставляться до індивідуальних бажань - побути на килимку зі своєю лялькою чи погратися з конструктором. Маємо час для ігор на подвір’ї, що дає можливість перевести увагу вихованців на рухливі, цікаві розваги.

І ще одним надзвичайно важливим кроком було приєднання курсу української мови до онлайн-платформи CNED (Centre National d’enseignement à distance). Ця ідея була впроваджена в другій Academie de Créteil, де саме я й працюю. Учні, яким виповнилося дванадцять років, можуть продовжувати самостійно вивчати українську мову безкоштовно завдяки цій онлайн-платформі.

Державний оператор дистанційної освіти забезпечує безперервність навчання учнів, які не можуть відвідувати заняття з різних причин: медичне обслуговування, інвалідність, спортивні заняття, які не можуть бути сумісні з повною освітою в школах.

Французька влада дбає, щоб забезпечити умови для українських дітей, які могли б насолоджуватися хорошим дитинством із належним рівнем благополуччя, дружбою та іграми.

Отож, як бачимо, наша рідна калинова мова звучить тепер над Сеною.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ