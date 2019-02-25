Храм мистецтва «Берегиня» святкує 30-річчя

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» на сцені 30 років. З цієї нагоди у Центрі культури і мистецтв СБУ відбувся святковий концерт. Вщерть заповнена концертна зала. Серед бажаючих привітати «Берегиню» — відомі діячі культури, мистецтва і науки, народознавці, фольклористи, письменники, журналісти, колеги артисти. Серед гостей багато тих, хто у різні роки співав і танцював, зростав у цьому колективі. На сцені розгортається яскрава феєрія задушевної народної пісні, музики, запальних танців. Митці демонструють кращі фрагменти вистав та концертні номери з репертуару театру. Святковий концерт відкрив етнографічно-ретроспективний нарис «Русалії», і глядачі на мить перенеслись у часи Київської Русі. Разом з чумаками помандрували Україною (вистава «Чумацький шлях»), відгуляли на українському весіллі, побачили силу і міць наших славних козаків, побували на українських вечорницях. Артисти з таким запалом і так натхненно співали й танцювали, що глядачі ледь утримувалися в кріслах — ноги просились у танок. Час від часу зала вибухала вигуками «Браво!».

Засновник і головний режисер «Берегині» — народний артист України, лауреат Міжнародної премії Миколи Огієнка Микола Буравський ледь встигав приймати квіти, вітання й нагороди. «Легких часів у «Берегині» ніколи не було, — зізнається Микола Буравський. — А ось злетів було чимало. Театр виплекав багато зірок. Багато з них сьогодні в залі». — Маю підкреслити, що такі вічні теми, як традиції нашого народу, життя, люди, стосунки між людьми, будуть завжди, незалежно від століть чи віків. У кожній виставі ми намагаємося передати почуття та емоції життя наших предків. Театр — це храм мистецтва, який зберігає та передає ген традицій, — розповідає Андрій Верес, директор-художній керівник театру, народний артист України.

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» був створений у 1988 році за ініціативою групи фольклористів під керівництвом народного артиста України Миколи Буравського за підтримки Національної спілки композиторів України, Національної спілки письменників України, Університету фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського.

Театр «Берегиня» — це єдиний в Україні професійний колектив, який займається вивченням та пропагандою аутентичного фольклору нашого народу і сценічними засобами відтворює втрачені історичні цінності: народні обряди, звичаї, ритуали, як важливі пласти духовної культури нації.

«Свого часу, коли був президентом України, я поспішав дійти до людей мистецтва, виокремити їх й показати, чого вони варті. Я глибоко переконаний, що досить часто до цих людей не доходила справедливість або належне шанування, — підкреслив у своєму виступі-вітанні екс-президент Віктор Ющенко. І ось сьогодні, коли ми святкуємо 30-річчя «Берегині», власне, у тридцять все тільки починається, а скільки зроблено великої роботи».

Віктор Ющенко зізнався, що його приємно здивувала кількість небайдужого українського люду, яка зібралася на віншування «Берегині». Адже кожен день нашої праці дає перемогу нам, нашому суспільству. Як і годиться, гість прийшов з подарунками. Зі своїх колекційних фондів Віктор Ющенко приніс у дарунок колективу «Берегині» безцінні речі — це обрус із сумського Полісся і тканий класичний рушник з Чернігівщини. Насамкінець Віктор Ющенко сказав: «Чи ми вірили років тридцять тому, що в актовій залі Служби безпеки України будемо вітати одне одного словами «Слава Україні!». У відповідь зала вибухнула дружнім: «Героям слава!» й шаленими оплесками.

Піснями привітав ювілярів народний чоловічий хор «Чумаки», який кілька днів тому відсвяткував своє тридцятиліття.

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» на високопрофесійному художньому рівні інсценує зразки фольклорної спадщини, розкриває особливості культурно-історичних традицій українського народу. Створені театром фольклорні дійства відроджують безцінні скарби української національної культури. У програмах «Берегині» слово, пісня, музика, танок пов’язані воєдино і експонують найбільш характерні риси українського народу: життєстверджуючий оптимізм, задушевну лірику, дотепний гумор.