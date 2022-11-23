«Григорій Сковорода: концепт свободи»

Саме під такою назвою до 300-річчя від дня народження письменника і філософа відбулася наукова конференція у Національному музеї літератури України.

Учасників та гостей конференції привітала Галина Сорока, генеральна директорка музею. Модерувала захід – заступниця директора з питань розвитку комунікацій музею Тамара Сидоренко.

Ким же був насправді Григорій Савович Сковорода? Людське життя філософ уявляв по-різному. Він міг сказати, що життя – це повсякчасна борня в сенсі «духовної війни». Та швидше за все, Сковорода сказав би, що був на цьому світі безтурботним пілігримом, чиї ноги ходили по землі, а серце втішалося спокоєм десь далеко-далеко на небесах.

«Духовні мандри Сковороди» – такою темою був виступ Миколи Жулинського, академіка НАН України, директора Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.

Всі учасники конференції: Лідія Гнатюк, доктор філологічних наук, професорка кафедри прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Тамара Сидоренко, заступник генерального директора Національного музею літератури України, Тамара Холоша, старший науковий співробітник Національного музею Тараса Шевченка, Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, Сергій Гальченко, заступник директора з наукової та видавничої діяльності Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України залишили незабутні враження й цікаві ґрунтовні виступи.

Учасниця конференції Лариса Недін, заслужена артистка України, письменниця, доцент Київського національного університету театру, кіно і телебачення виконала фрагменти поеми Наталії Дзюбенко-Мейс «Сковорода». «Я щаслива, що була причетною до цього заходу, – сказала Лариса Недін. – Надзвичайно цікаві, глибокі, пізнавальні виступи всіх учасників».

«До історії перших портретів Григорія Сковороди» – тема виступу Наталії Петренко, завідувачки відділу науково-дослідної та експозиційної роботи Національного музею літератури України.

Почули слово на конференції і зі зруйнованого Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди зі Сковородинівки, що на Харківщині, Наталії Мицай. І справді – слово вічне, а дух незнищенний. Про освітні ідеї Григорія Сковороди говорила Ганна Ярміш.

«Доторкаючись до творів Григорія Сковороди, – потрапляєш у стан вічності і відчуваєш неймовірний приплив сил і енергії, – говорить Ігор Якубовський, композитор, музикант і виконавець, лауреат міжнародної літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди. – В цьому і є, мабуть, таємниця і сакральність виміру геніального філософа».

Цікаво про Сковороду у своїх виступах на конференції говорили учасники Тетяна Радіоненко, Марія Герасимович, Юлія Ющенко, Тарас Данилов.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ