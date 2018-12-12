Рандеву сучасного харизматичного поета, члена Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» Серго Сокольника з читачами бібліотеки та юнацькою молоддю СШ №93 відбулося в стінах бібліотеки Дружби народів.

На зустрічі він презентував свою нову книгу «Горизонт подій», а прийдешнє свято — День захисника України, спонукало поета спочатку до читання воєнної лірики, громадянських віршів. Вони є неймовірно реалістичними, зворушливими, справжніми, тому не залишають нікого байдужим, викликають сильні емоції. Серго пройшов нелегкий життєвий шлях: учасник війни в Афганістані, активіст подій на Майдані, — бачив і відчував біль і страждання, випробував на собі справжню чоловічу дружбу, взаємодопомогу.

В арсеналі поета — притчі, містична і любовна лірика, маленькі поеми, він натхненно подає кожен свій твір, кожен рядок, кожне слово, що просто заворожує присутніх… Сучасна поезія, різноманіття тем, настрою, інтелектуальна поезія, щире спілкування, динаміка зустрічі — все це припало їм до душі.

На творчу зустріч було запрошено музиканта Руслана Іщенка, лауреата всеукраїнських і міжнародних конкурсів, який своїм чудовим співом привітав автора і порадував всіх гостей. Зустріч з поетом пройшла на одному диханні й дуже сподобалася всім присутнім, особливо молоді.

