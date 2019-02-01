Феномен сучасної музики

K-Pop — це справжній переворот в сучасній музичній індустрії. За останні кілька років цей жанр став неймовірно популярним серед підлітків по всьому світу. Чому ж цей напрямок став таким

відомим?

K-Pop (абревіатура від Korean Pop) — це музичний жанр, що виник у Південній Кореї та швидко здобув визнання місцевих жителів. Музика жанру включає в себе багато напрямків — такі як хіп-хоп, електропоп, рок та реп. Пісні співаються корейською мовою з уживанням англійських слів і фраз. Головною фішкою є те, що артисти перетворюють свій виступ на справжнє шоу: вони танцюють і співають одночасно, виконують складні трюки, використовують спецефекти. Тому й не дивно, що K-Pop, хоч і не одразу, але вийшов на світовий рівень.

Сьогодні я розповім вам про одну із найпопулярніших kPop- груп на сьогоднішній день. BTS — цю назву знають майже всі сучасні підлітки. Група складається з семи учасників, які почали свою кар'єру в 2013 році. Хто б зараз міг подумати, що раніше ці хлопці самостійно роздавали листівки із запрошенням на свій концерт. Вони просто хотіли бути почутими.

Інформація про учасників групи "BTS"

Jin/Джин/ Кім Сокджин (26 років)

Найстарший учасник групи. Він займає позицію вокаліста та «обличчя групи» та, жартуючи, називає себе Worldwide handsome («Всесвітній красунчик»). І багато людей дійсно задивляються на беззаперечну красу хлопця. Про це свідчать кілька кумедних ситуацій: після появи групи на церемонії Melon Music Awards в 2015 в мережі раптово став вірусним хештег #CarDoorGuy (хлопець поряд з дверима), а після Billboard Music Awards в 2017 — #ThirdOneFromTheLeft (третій хлопець зліва). Також незважаючи на те, що Джин навчався в школі для хлопчиків, на День Святого Валентина він все одно отримував вітальні листівки у формі серця. У гуртожитку групи він займає дуже важливу позицію — відповідає за те, щоб розбудити інших учасників та прослідкувати, щоб усі підготувалися до роботи.

Suga/Шуга/Мін Юнгі (25 років)

Посідає позицію репера і пише пісні для групи. Музикою займається ще з підліткового віку і раніше продавав свої пісні за копійки. Псевдонім Юнгі походить від перших складів назви баскетбольної позиції атакуючого захисника (shooting guard). На початку його творчого шляху батьки хлопця були проти його захоплень, але з плином часу вони повністю змінили свою позицію та стали вірними шанувальниками музики Шуги. На одному з концертів Юнгі побачив своїх батьків у глядацькому залі та впав на коліна, щоб вклонитися їм. А в 2017-му він купив для своєї матері ресторан у рідному місті Тегу.

J-Hope/Джей Хоуп/Чон Хосок (24 роки)

Займає позицію танцюриста і репера. Його вважають найвеселішим учасником групи і називають «сонечком» та «надією». В грудні 2010 року Хосок підписав контракт з агентством, переїхав до гуртожитку і відразу ж відчув складності життя стажиста. Один раз йому довелося залишитися наодинці напередодні Нового року, але інший учасник групи Шуга несподівано приїхав підтримати друга і привіз із собою смажену курку.

RM/АрЕм/Кім Намджун (24 роки)

Лідер, репер і автор пісень групи. Хлопець ідеально володіє англійською, що стає в пригоді, коли потрібно дати інтерв'ю за кордоном. На американському телешоу Ellen він зізнався, що вивчив англійську на гідному рівні, бо мати примушувала його дивитися серіал «Друзі» в оригіналі. Спочатку його псевдонім звучав як Rap Monster, але у вересні 2017 року виконавець вирішив скоротити його до RM тому, що він втомився називати себе монстром. Фанати групи часто по-доброму насміхаються над Намджуном через його незграбність. У нього виходить ламати практично все, що трапляється на його шляху, а також він кілька разів примудрився загубити свій паспорт перед посадкою на літак.

Jimin/Чімін/Пак Чімін (23 роки)

Займає позицію танцюриста і вокаліста. Чімін приєднався до складу групи останнім, його не хотіли брати, бо він стажувався у компанії лише рік (інші учасники більше ніж три роки), але своїм талантом виборов право на дебют. Чімін народився у місті Пусан, тому, як і багатьом іншим учасникам, йому довелося переїхати до Сеулу ще в шкільному віці. Він був дуже сором'язливий, тому інший учасник групи Ві просив нових однокласників хлопця поспілкуватися з ним. Чімін відзначився величезною завзятістю в часи стажування — він відсиджував повний шкільний день, а потім одразу біг на тренування, яке іноді тривало до трьох-чотирьох годин ранку, таким чином хлопець спав лише кілька годин. І навіть у такому розкладі дня примудрявся прокидатися раніше, щоб позайматися вокалом до школи.За роки кар'єри BTS зовнішність Чіміна зазнала найбільших змін. Світ вперше побачив його, як щокастого і трохи пухленького хлопця, але в музичному відео Blood, Sweat & Tears він повністю змінив свій образ. За допомогою суворої дієти, він позбувся пухленького дитячого личка.

V/Ві/Кім Техьон (23 роки)

Посідає місце вокаліста. Його вважають найдивнішим учасником групи через дивакуваті ідеї та думки. Саме через це Шуга спочатку недолюблював Ві. Хлопець виділяється своєю незвичайною зовнішністю, тому його навіть називають прибульцем. Компанія групи до останнього не показувала Ві публіці. Про нього не було жодних згадок до самого дебюту, його фотографії не публікувалися і він не міг вести блог групи, як це робили інші учасники. Навіть коли всі хлопці знімали останній відеоролик перед дебютом, Ві знаходився в кімнаті, але стояв поза кадром.

Jungkook/Чонгук/Чон Чонгук (21 рік)

Займає позицію вокаліста та макне (наймолодший учасник групи). Через те, що він завжди багато працює над собою та робить все на вищому рівні, його прозвали «Золотий макне». Творчий шлях розпочався зі спроби потрапити на телевізійне шоу талантів Superstar K. Він не пройшов відбір, але ним зацікавилися одразу сім компаній, серед яких була й JYP Entertainment, що входить до трійки найбільших компаній Кореї. Попри це Чонгук обрав BigHit лише через те, що йому сподобалася творчість RM. Через кілька років хлопці разом потрапили до складу групи. В часи стажування директор компанії сказав, що Чонгук танцює беземоційно та невиразно, тому його відправили до США, щоб покращив свої танцювальні навички. Хлопцю було дуже важко, бо довелося розлучитися з родиною та розпочати самостійне життя в дуже ранньому віці. Тому він дійсно вдячний іншим учасникам групи, які його підтримували і буквально виховали.

Група BTS (Bangtan Boys, Bulletproof Boy Scouts або Beyond The Scene) була створена ще в 2010 році, але їхній дебют завжди переносився через невпевненість компанії в успіху групи. Взагалі спочатку BTS створювалася як дует у складі АрЕма (нинішнього учасника BTS) і Айрона (зараз виступає сольно), але потім вирішили змінити концепцію. Перший альбом групи «2 Cool 4 Skool» вийшов у світ 13 червня 2013 року. Ця дата й стала початком нового життя хлопців.

Свою першу пісню No More Dream хлопці переробляли більше двадцяти разів, намагаючись досягти ідеалу. Протягом 2013 року BTS презентували міні-альбом O!RUL8,2? та отримали нагороду «Кращий дебют року» на церемонії Melon Music Awards. У жовтні 2014 року група вирушила у свій перший тур, під час якого відвідали Філіппіни, Сінгапур, Японію, Малайзію, Таїланд, а також рідну Корею.

Хоча учасники намагаються підтримувати свою бездоганну репутацію, час від часу потрапляють у різноманітні скандали. Наприклад, у 2014-го вийшла пісня War of Harmone, в якій користувачі Інтернету знайшли жіноненависницький підтекст через слова, що жінки є «найкращим подарунком».

BTS почали отримувати світове визнання в 2017 році. У лютому корейський музичний сервіс Melon дав збій через часті завантаження пісні Spring Day. Цей трек підкорив перші позиції різноманітних чартів з усіх куточків планети. 21 травня 2017 року BTS отримали нагороду «Найвпливовіший артист соціальних мереж» на премії Billboard Music Awards і стали першими корейськими артистами в історії, які отримали нагороду на цій премії.

10 серпня був оголошений проект Love Yourself («Люби себе»), під назвою якого виходили наступні альбоми групи. Ця ера стала найуспішнішою за всю карьеру BTS. Їхні пісні встановлювали нові рекорди з продажів, музичні кліпи набирали нереальну кількість переглядів, білети на концерти продавалися за лічені хвилини, люди жили в палатках перед концертними залами, щоб зайняти чергу на вхід — це все не вигадка, це реальний показник популярності групи.

Альбом Love Yourself:Answer завершив серію альбомів. Love Yourself з'явився в продажі 24 серпня 2018 року і став 1-м в чарті ITunes більш ніж у 60 країнах світу. Відеокліп на пісню Idol (головна композиція альбому) за перші 24 години набрав 56,2 мільйона переглядів на YouTube, що є абсолютним світовим рекордом.

Це тільки початок, і я вірю, що в майбутньому хлопці будуть радувати своїх прихильників новою музикою та вражаючими виступами. Давайте побажаємо їм успіху!