«Етнічний Віночок» єднає українців

«Етнічний Віночок» єднає українців

01/29/2024 -  Comments

Напередодні Дня Соборності України у Центрі культури «Святошин», що в столиці України, відбувся Всеукраїнський мультикультурний фестиваль мистецтв «Етнічний Віночок».  У фестивалі взяли участь 16 національно-культурних громад та більше сотні творчих колективів,  солістів України.      Учасники та гості заходу зібрали понад  64 000 гривень  на закупівлю  дронів для 3-тьої штурмової бригади. По завершенню фестивалю їх  урочисто передали представнику бригади, бійцю з позивним Честер. 

 

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Фестиваль проходив у номінаціях: вокал, інструментальне мистецтво, хореографія, циркове мистецтво, театральне мистецтво, образотворче мистецтво.


У дійстві взяли участь 300 митців із різних областей України. Найменшому  учаснику – 4 роки, найстаршому – 76.


Компетентне журі визначило переможців та володарів гран-прі: 
вокальний ансамбль народної пісні «Веселад» КДШМ №2 ім. М. І.  Вериківського, Олеся Кучеренко зі Школи акробатики Ірини Жєрдєвої, ансамбль спортивного бального танцю «Матадор» школи №125 Дніпровського району, Дарина Самарець з Дніпропетровщини. 


Вони отримали сертифікати на 500 євро для колективів і 50 євро для солістів на відпочинок у найбільшому в Європі українському фестивальному таборі «Разом» у Болгарії. Спеціальні призи  –   путівки на відпочинок у готелі «Оберіг» курорту «Моршин» та путівка від туристичної агенції «Карпатія Галич Тур» отримали солістки народної пісні Валерія Терентьєва та Євгенія Підтопольна.
Учасників фестивалю привітав і перший донат для ЗСУ  залишив виконуючий обов’язки голови Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації Василь Григоренко.  


Фестиваль відбувся завдячуючи організаторам – Азербайджанському культурному центру та за підтримки Департаменту культури Виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації).


– У ці найважчі часи нас рятує світло мистецтва, – сказала Наталія Кудряшова, співорганізаторка фестивалю. – Ми різні за національністю, расою, віросповідуванням, але ми єдині у своїй любові та вірності до України. Україна непереможна.


Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Фото Олександра Авраменка 
 

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