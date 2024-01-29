«Етнічний Віночок» єднає українців

Напередодні Дня Соборності України у Центрі культури «Святошин», що в столиці України, відбувся Всеукраїнський мультикультурний фестиваль мистецтв «Етнічний Віночок». У фестивалі взяли участь 16 національно-культурних громад та більше сотні творчих колективів, солістів України. Учасники та гості заходу зібрали понад 64 000 гривень на закупівлю дронів для 3-тьої штурмової бригади. По завершенню фестивалю їх урочисто передали представнику бригади, бійцю з позивним Честер.



Фестиваль проходив у номінаціях: вокал, інструментальне мистецтво, хореографія, циркове мистецтво, театральне мистецтво, образотворче мистецтво.



У дійстві взяли участь 300 митців із різних областей України. Найменшому учаснику – 4 роки, найстаршому – 76.



Компетентне журі визначило переможців та володарів гран-прі:

вокальний ансамбль народної пісні «Веселад» КДШМ №2 ім. М. І. Вериківського, Олеся Кучеренко зі Школи акробатики Ірини Жєрдєвої, ансамбль спортивного бального танцю «Матадор» школи №125 Дніпровського району, Дарина Самарець з Дніпропетровщини.



Вони отримали сертифікати на 500 євро для колективів і 50 євро для солістів на відпочинок у найбільшому в Європі українському фестивальному таборі «Разом» у Болгарії. Спеціальні призи – путівки на відпочинок у готелі «Оберіг» курорту «Моршин» та путівка від туристичної агенції «Карпатія Галич Тур» отримали солістки народної пісні Валерія Терентьєва та Євгенія Підтопольна.

Учасників фестивалю привітав і перший донат для ЗСУ залишив виконуючий обов’язки голови Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації Василь Григоренко.



Фестиваль відбувся завдячуючи організаторам – Азербайджанському культурному центру та за підтримки Департаменту культури Виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації).



– У ці найважчі часи нас рятує світло мистецтва, – сказала Наталія Кудряшова, співорганізаторка фестивалю. – Ми різні за національністю, расою, віросповідуванням, але ми єдині у своїй любові та вірності до України. Україна непереможна.



Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото Олександра Авраменка

