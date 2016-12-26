Дивовижна сила слова!

Саме таку назву мала година спілкування у рамках роботи літературної студії імені Тараса Шевченка в Ірпінському економічному коледжі.

Зустріч організувала Зоя Полікарпівна Кириченко — ветеран праці, відмінник освіти України, засновниця музею коледжу «Українська світ­ли­ця».

Про силу слова дуже доречно і влучно повідав учням отець Василій, протоієрей Храму Святого Миколая в Ірпені.

— Важливо не тільки те, що ми говоримо, а і як, — наголосила у своєму виступі Тетяна Коцеба, — голова правління Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі». Я жінка і мама. Я вірю в силу слова. Знаю, як це важливо вести й підтримувати розмови в родині.

Людмила Грабовенко — заступник головного редактора газети «Справи сімейні», закликала учнів брати участь у конкурсах, які оголошує видання. Про дивовижну силу слова говорили Тетяна Тарасова, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, Леся Корецька, начальник відділу виховної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Ірина Соколова, директор Київської бібліотеки Дружби народів.

Директор коледжу, заслужений працівник освіти України Сергій Михайлов щиро подякував від імені педагогічного і студентського колективу всім, хто долучився до проведення заходу, за презентовані книжки й запросив на подальше спілкування.

На завершення заходу всі присутні насолодилися неперевершеним співом бандуристки, гітаристки, заслуженої артистки України Світ­ла­ни Мирводи. Вона зазначила у вступному слові, що вже вдруге виступає перед колективом коледжу. Артистка презентувала колективу збірку поезій Юрія Тітова, який теж був учасником літературно-мистецької зустрічі коледжу і є автором багатьох пісень, які виконує Світлана Мирвода.

Людмила Чечель, фото авторки