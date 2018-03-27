До відзначення 204-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у бібліотеці Дружби народів ЦБС Подільського району міста Києва для різних категорій читачів проведена низка різноманітних заходів. Так учні 5-Б ЗНЗ No6 мали змогу познайомитися з відеопрезентацією «Цілюще джерело Шевченкової музи: відомі особистості у картинах Тараса Шевченка. Наумова Надія Григорівна, шевченкознавець, зберігач фондів Музею історичного центру міста Києва, окрім відео, надала ілюстративний матеріал, розкрила цікаві сторінки з творчості Кобзаря, подарувала авторську книгу, присвячену великому поету. Зустріч пройшла «на одному диханні» і дуже сподобалася школярам, вони із задоволенням відповідали на запитання вікторини, були активні й щирі.

А от народознавчий вернісаж «Душа народу — українська хустка і вишитий рушник» відбувся в бібліотеці завдяки її постійним партнерам — Всеукраїнській газеті «Справи сімейні», засновником якої є Андрій Лесів, а головним редактором Михайло Ільїн, Голові Правління Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі» Тетяні Юріївні Коцебі. Унікальні експонати із колекції старовинних хусток і рушників та дивовижні історії, які розповіла журналіст, колекціонер Людмила Іванівна Грабовенко, дуже сподобалися присутнім, серед яких була і учнівська молодь району, і члени клубу «Світлиця», і міська громада. Бібліотека вже кілька років співпрацює з «Федерацією жінок» в рамках Міжнародного проекту «Шевченко у моїй родині» й популяризує творчість Великого Кобзаря. Ця виставка хусток і рушників, серед яких є і його ровесники, наче перегукується з творами Тараса Григоровича. Кілька днів користувачі бібліотеки мали змогу відвідати виставку-експозицію, ще раз зустрітися з історичною минувшиною нашого народу. За словами Людмили Грабовенко: «Хустка — візитна картка її власника, яка передавалася з роду в рід, як реліквія, як пам’ять роду. Це українські обереги, тож бережімо їх разом, як історичну пам’ять наших пращурів».

Бібліотечні фахівці, в свою чергу, до дня народження Тараса Шевченка презентували виставку-портрет «І лине над землею Шевченкове святеє слово», яка викликала щиру зацікавленість читачів.