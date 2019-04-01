Дев’ять метрів вишитої історії

Трипілля, Київська Русь, Дерево життя, зірки та космос — це фрагменти презентованого у дзвіниці Успенського собору Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Рушника національної єдності. Далі слідує шикарне козацьке бароко, серцевиною якого є шишка — символ, що прийшов у козаччину з прадавніх часів. Два трикутники — це криниця. Два птахи — душі наших предків з гілками слави героїв-борців, які віддали своє життя за Україну. Трохи далі Берегині — жіночі фігури тримають у піднятих руках розшитий золотом Тризуб.

Хранителі Рушника національної єдності — родина Степаненків — Тамара та Микола.

Рушник національної єдності вирушає у тур з нагоди 100-річчя Соборності України. Саме звідси розпочнеться культурно-мистецька та соціально-політична акція «Рушник національної єдності — соборна Україна».

Про це повідомила авторка ідеї створення Рушника та одна з ініціаторок акції Тамара Степаненко. «Презентація Рушника відбуватиметься в кожній області України впродовж 2019 року. Із лаври Рушник національної єдності вирушає в усі куточки. Його ще раз побачать ті, хто вишивав, і ті, кому дороге це рукотворне мистецтво. До цього люди бачили рушник лише фрагментами, а цілого твору не всі бачили. Український рушник є важливим символом для кожного українця», — сказала Тамара Степаненко.

У світі немає нації, яка б саме так завдячувала своїй долі рушнику. В українців він поряд від народження і до смерті. Узор Рушника національної єдності розробила українська художниця Олександра Теліженко, яка заклала в нього всі необхідні важливі коди та знаки. Довжина рушника складає дев’ять метрів. Ця цифра не випадкова. За нумерологією вона є цифрою достатку.

За словами Тамари Степаненко, на рушнику зображено три потужні періоди.

«Це минуле, сьогодення і майбуття. Минуле на рушнику представляє Трипілля, Київська Русь. Сьогодення на ньому — це Дерево життя, на якому є 27 квіточок, що символізують адміністративно-територіальний поділ України. Майбуття представляють зірки та космос», — пояснює Тамара Степаненко.

Для вишивки Рушника національної єдності використовували традиційну українську вишивку та різні кольори.

Рушник має свій паспорт, де відображено все: від задуму й до його закінчення. На жаль, поки немає Музею рушника, проте є надія, що зусиллями громади вдасться його збудувати. Можливо, це буде Київщина чи Полтавщина. І рушник, власність українського народу, буде надано музею. В ньому закладена історія, яка буде передаватися наступним поколінням.

Тамара Степаненко поділилася думкою, що має бажання створити безкоштовну школу вишивання для всіх, хто хоче навчитися цьому ремеслу. Вона нагадала, що рушник вишивали близько півтори тисячі людей упродовж двох років — 2007—2008. На сьогодні вже відбулося 95 презентацій. Ще два тижні кияни та гості міста можуть побачити цей диво-рушник у столиці, а вже в лютому Рушник національної єдності вирушить у тур. Запрошення надійшли з Кам'янець-Подільського та звільнених територій Сходу України.

«Рушник національної єдності — це ще одна з можливостей об’єднати суспільство навколо давніх українських традицій та показати єдність нашого народу, — підкреслив у своєму слові Василь Кушерець, голова правління Товариства «Знання» України та співорганізатор презентації Рушника. — Мені приємно повідомити, що ми не один раз брали участь у вишиванні рушника. Це і пам’ятний момент вишивання Рушника у Житомирському шпиталі, і той незабутній момент, коли до вишивання приклався Перший космонавт України Леонід Каденюк. Це просвітлює наші душі. З кожним стібком додається енергія».

Рушник — це не просто краса, це не тільки ідентичність українська. Насправді там закладається велика енергія, яка представляє кожен куточок України, анексований Крим, з територій Сходу. Цей рушник є певним очищенням, він єднає нас, — підкреслив присутній на презентації міністр культури Євген Нищук.

Факти, які вражають

*Хранителі рушника з вдячністю говорять про те, що в реалізації цього проекту надзвичайно багато зробили черкащани. Над вишиванням рушника працювали майстри з усіх куточків України та обласних центрів, а також 4 українських діаспор за кордоном.

*Полотно, на якому вишито унікальний колективний витвір, виткано власноруч з конопель ще 55 років тому селянкою з Хмельниччини Катериною Андрощук. Його Степаненки придбали для реалізації своєї ідеї.

*На різних етапах до роботи долучались майстри різних національностей та віросповідання. Рушник вишивали у Севастополі та Бахчисараї. Долучилася до процесу і діаспора в Москві. Загалом у творенні рушника взяли участь 1340 чоловік. Серед них наймолодшим творцем була 8-річна дівчинка, а найстаршою — 84-річна жінка.

*Перше вишивання Рушника національної єдності відбулося у 2007 році у Запорізькій області на острові Хортиця.

Усього колективних вишивань було 48, зокрема 6 у діаспорах Польщі, США, Канади та Молдови.

*Під час акцій Рушник національної єдності подолав близько 55 тисяч кілометрів. Із них 5 тисяч — залізницею та 22 500 — літаком.

* Рушник національної єдності має спеціальний паспорт на 270 сторінках.