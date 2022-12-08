Майже сімдесят українців з дітьми висадили дві алеї дерев у місті Бергамо (регіон Ломбардія), що в Італії.

Вже кілька років поспіль, починаючи з 2013 року, 21 листопада в Італії відзначають Національний день дерев. Саджати дерева – це не просто сприяти поліпшенню екології, а ще й зберігати життя на Землі.

У Бергамо, 2019-го року українська культурно-просвітницька асоціація «Злагода» започаткувала чудову ініціативу – саджати дерева. Саме з цією метою, спільними зусиллями з міською радою міста (Comune di Bergamo), створено проєкт «Дерево для майбутнього» (Un albero per futuro).

Тепер щороку, у третю суботу листопада, у призначеному місці українці, які живуть і працюють у Бергамо, разом з дітьми садять дерева з іменною табличкою.

Всі ці роки саджали дуби. Сьогодні вони є окрасою міста. Цього року мріяли й планували висадити калину – символ України. Але через військовий стан не було можливості доставити кущі калини з України. Натомість прийшла ідея висадити граб. Граб в Україні здавна вважався священним деревом.

Колись біля цього дерева проводили обряд вінчання. Граб – символ чоловічий. Вірили, що дерево порятує від блискавки, тому під ним ховалися під час грози. Деревина у граба міцна і її застосовують при виготовленні ткацьких верстатів, музичних інструментів.

Саджали граб неподалік оселі. Висаджувати дерева прийшла велика кількість бажаючих українців, які живуть і працюють у місті. За кілька годин маленькі деревця радували око місцевих жителів. Майже 70 українців разом з дітьми посадили дві алеї грабів.

Особливо раділи діти. Щасливими були й дорослі, які зробили добру справу.

Будьте, як дерева: міняйте листя, але бережіть коріння. Міняйте ідеї, але дотримуйтесь принципів і традицій. Саме такий девіз супроводжує цей проєкт вже чотири роки. «Багато з присутніх – це українці, які думали, що їдуть до Італії на рік-два, а вже затрималися на 15-20 років, пустили тут своє коріння, – говорить Ярослава Вишневська, голова асоціації «Злагода». – Ми не повинні забувати звідки наше коріння. Саме з цією метою й започаткували проєкт «Дерево для майбутнього». У нашому місті вже прижилися й ростуть дуби. А чи знаєте ви, що для того, щоб дихати чистим екологічним повітрям, кожен з нас має посадити вісім дерев у рік!»

І як же без приємних несподіванок. Кущ калини знайшли і висадили! Неймовірні емоції українців. І без пісні тут ніяк. Співуча «пташка» з Прикарпаття Леся Королик, співачка, заслужений діяч естрадного мистецтва України, голова журі всеукраїнських і міжнародних фестивалів-конкурсів, волонтерка підтримувала акцію піснями.

«Недарма в народі кажуть, що за життя людина повинна встигнути побудувати дім, виростити сина, посадити дерево... Сьогодні, оглядаючись на своє життя, ставлю собі запитання: «А чи дотрималася я цієї народної мудрості?» і з упевненістю можу сказати, що так. Сьогодні я посадила іменне дерево. Відчуття неймовірні! Адже кожен з нас хоче жити в екологічно чистому світі, всі ми любимо відпочивати на природі... Висаджуючи дерева, ми рятуємо планету, а значить, і самих себе. Радію з того, що це моє перше дерево, висаджене на італійській землі. Та де б ми не були, пам'ятаймо своє коріння!

Дерева українці саджали з добрим настроєм і любов’ю, з піснями – «Ой у лузі червона калина» та «Виростеш ти, сину»…

Поки Леся Королик співала, українці полинули думками до своїх куточків в Україні, де шелестять листям рідні дерева, куди вони неодмінно повернуться після Перемоги.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ