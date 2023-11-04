«Червоні вітрильники» відправилися у вічність

Боляче отримувати сумні звістки про людей, з яким поруч був чимало років поспіль. З видатним живописцем українського мистецтва, заслуженим художником України, лауреатом Міжнародної літературної премії ім. Г. Сковороди, професором кафедри живопису і композиції НАОМА Генрі Ягодкіним (1954–2023) нас поєднала історична Сумщина. В коло художників «Мистецька світлиця» Генрі Миколайович увійшов зрілим митцем, який уже мав потужну творчу біографію, з явними пріоритетами літописного живопису, прагненням розкрити витоки самоідентичності українського народу. Після навчання у республіканській художній школі імені Тараса Шевченка Генрі Ягодкін пройшов успішний курс на живописному факультеті Київського державного художнього інституту, майстерня відомого митця народного художника України О. Лопухова. Фахове вдосконалення відбулося в асистентурі при Інституті живопису, скульптури та архітектури ім. І. Рєпіна.

Виставкова діяльність Ягодкіна почалася у 80-х роках, поступово твори художника побували у багатьох музеях та виставкових залах за кордоном. Але Україна стала отією затишною гаванню, куди повертаються навіть великі лайнери зі світових подорожей. На полотнах митця можна побачити мальовничі пейзажі Криму, Карпат, Седнєва, Полтави, Київщини, Польщі. Палітра прозора, наповнена світлом і дивною енергетикою, яка додає картинам естетичного забарвлення. Потужна динаміка притаманна серіям картин з історії праслов’янського епосу Київської Русі, «Свято Руські Веди. Книга Коляди», Сковородіана, «Сад Божественних пісень», «Вишгород. Зв’язок часів», «Основи», «Вибране. Історична картина» та ін. Звертався Г. Ягодкін і до багатостраждальної долі поета-шестидесятника В. Затуливітра.

Досконале володіння малюнком, виразність художніх образів дозволяли митцю братися за складні теми, ракурси, панорамні композиції. Багатофігурні історичні полотна ставали епічними у багатьох вимірах. В цілому це гімн життю, красі, гуманності. Всі ці пріоритети близькі самому автору і він вільно втілював у життя свої задуми.

Побували ми й на Сумщині під час виставкового проєкту «Повернення». Так твори Г. Ягодкіна були представлені в Сумах, Конотопі, Глухові, Шостці. Нас поєднав також проєкт з митцями з Китаю, до якого мене залучив Алан Юй. Так була влаштована групова виставка для передачі творів у Пекін, для відкриття там галереї ім. Т. Шевченка. В цій акції приймав участь і Г. Ягодкін. Незабутнім став пленер на території Михайлівського Золотоверхого монастиря за участю групи китайських та українських художників, з підсумковою виставкою в НАОМА під назвою «Мій Київ».

Декілька виставок ми влаштували від «Мистецької світлиці» для усієї творчої родини Ягодкіних, Носенко, Тітових. Кожен проєкт розкривав самобутність творчих надбань цих художників, які в цілому представляли київську мистецьку школу. Спогади переповнені позитивними враженнями, творчим натхненням, прагненням доповнити життя красою.

Генрі Ягодкін багатогранний митець, володар вишуканої палітри та ще й майстер поетичного слова. Підтвердженням є вишуканий альбом пастелей дружини Ягодкіна, Ганни Носенко під назвою «Квіти небу», в оздобленні віршів Генрі Миколайовича. Кожному малюнку він створює оду, яка розкриває його характер, рафіновану творчу натуру, вміння підкреслити щось потаємне, душевне. Він говорить про Віночок – символ України. Митець кличе Весну, щоб вона подарувала Долю, а квітку Айстру називає Промінням Всесвіту, де згорнулося його щастя, мак порівнює з Княгинею. А в пейзажах Полтавщини митець відчуває золото полів, де хилиться під сонцем важке жито. «Пахнуть конвалії – парфуми. Зберу магічний той букет. – Спливуть з дитинства рідні Суми і переписаний життям автопортрет». Отак через ліричні поетичні стежини йде митець до величних історичних тем. Чаклун пензля і слова поспішав жити і наповнювати світ красою, позитивом і вірою у щасливе життя.

«Твори Генрі Миколайовича Ягодкіна безумовно ввішли у золоту скарбницю українського мистецтва, що підтверджує виставка «Берегині», яка відбулася в музеї Марії Заньковецької», – зазначив голова Київської організації НСХУ Микола Кутняхов.

Слід назвати проєкт «Вибране. Історична картина», який нещодавно відбувся у художній галереї «Митець». «Для нас це було суцільне свято філософського тлумачення історичного минулого наших пращурів, фаховості, любові до мистецтва. Представлені твори розкрили прагнення митця привернути увагу соціуму до історичної теми», – згадала директор галереї, заслужений працівник культури України Карина Кравець.

В цілому ми бачимо, як епічні теми з яскравими персоналіями доби Київської Русі в творах Г. Ягодкіна спрямовані на формування етнічного коду української нації. Так художник прагнув показати гуманні витоки українського народу, прагнення волі та мирного життя, передані нашими пращурами з сивочолої старовини.

Остання виставка Г. Ягодкіна під назвою «Спогади про Крим» зараз прикрашає виставкову залу бібліотеки ім. Івана Франка. Піднята тема стає пророчою, бо кожного дня Україна виборює свою територіальну незалежність і мир від сусідньої країни-агресора.

Геннадій Титов у передмові до альбому «Живопис Генрі Ягодкіна» висловив думку самого митця про те, що він «ніколи не програмує себе на певний художній прийом. Все складається спонтанно, під час взаємодії з мотивом, сьогодні, зараз і тут. Мені приємно дарувати людям відчуття щастя від самого існування на Землі».

Саме такою є творчість Генрі Ягодкіна, через «розчинені вікна» якої можна побачити «Червоні вітрильники», які відправилися у вічність...

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, засновник осередку «Мистецька світлиця», Міжнародний посол миру

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