В Українському фонді ку­ль­тури відбулася церемонія нагородження лауре­атів Всеукраїнського мистець­кого огляду-конкурсу «Нові імена України». Цей престижний мистецький проект було започатковано ще у 1991 році з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді у галузях музики, літератури, образотворчого мистецтва та народної творчості.

Три дні у приміщеннях фонду гомоніли, співали, грали, демонстрували понад 150 талановитих учасників майже з усіх областей України. Видно було, що українська нація має унікально талановиту молодь, яка представляла майже всі області нашої держави. Добре відкрили свої юні таланти філії Українського фонду культури, які працюють на Волині, Дніпропетровщині, у Житомирі, Запоріжжі, Бердичеві, Полтаві, Луцьку, Ромнах Сумської області, Володимир-Волинському, Кам’янець-Подільському, Ковелі, Луганську, Артемівську, Тернопільщині, Харкові, Черкасах, Одесі, Хмельниччині, Чернігові.

Поважне журі на чолі з відомою піаністкою професором Національної консерваторії ім. П. Чайковського народною артисткою України Світланою Глух дбайливо вислухали кожного учасника конкурсу. А допомагали члени Попечительської ради програми «Нові імена України» відомі фахівці культурно-мистецької еліти України на чолі з народним героєм, лауреатом Національної премії ім. Т. Шевченка, головою правління УФК, поетом, публіцистом Б. Олійником. Борис Ілліч визначив, що цього року приїхала потужна команда з 150 виконавців, які просто здивували журі своїми унікальними голосами, вмінням грати, співати, декламувати. Творчі жнива, незважаючи на різні вікові категорії, показали, наскільки багатий наш український народ на таланти. Кожному учаснику були надані рекомендації для подальшого творчого розвитку, оголошено лауреатів та дипломантів 2016 року.

Серед лауреатів музичної складової конкурсу став ансамбль віолончелістів «Натхнення»; Олександр Свет, альт; Людмила Куделіна, альт, Богдана Гут, скрипка, Денис Ляшко (Київ); Владислав Біляченко, саксофон, та Дарія Собко, фортепіано, із Кролевця; дует скрипалів Анна Федун та Марія Лясковець із Запоріжжя; дует акордеоністів: Свирид Михайло та Артем Дикопавленко з м. Бердичева; м. Полтава — дует баяністів: Іщенко Артем та Синягівський Микола; Рудченко Анастасія, фортепіано, м. Артемівськ; Біляченко Владислав, саксофон, та Собко Дарія, фортепіано, — м. Кролевець; Філатов Кирило, скрипка, з м. Тернополя; Лук’янець Олексій, фортепіано, та Журба Альона, фортепіано, з Черкас; Гора Ігор, ударні інструменти, та Микитенко Олександр, віолончель, з Чернігова; Вікторія Цюпак, Владислав Фоміних та Оксана Квашина, академічний вокал, з Києва.

Голова журі номінації «Образотворче мистецтво» заслужений художник України М. Шелест розповів про успіхи юних митців з усієї України. Вибіркова комісія цієї номінації розглянула близько 100 робіт, виконаних у різних техніках — малюнок, кераміка, плетення, декупаж, ліплення, вишивка, розпис, ткацтво та ін. Серед цього розмаю було виділено чимало яскравих самородків, твори яких вражали досконалістю, як восьмирічний Ахмет Яссін із Кам’янець-Подільського.

Так у галузі монументального живопису для нагородження були представлені Таїсія Стаценко (Чернігів); Олена Шестеренко, прикладне мистецтво (Київ); Богдана Ільєва, декоративно-прикладне мистецтво (Кам’янець-Подільський); Анастасія Кравчук, графічні роботи (Житомир); Костянтин Бабіч, живопис (Луцьк); Єлизавета Кордунович, серія графічних творів (Володимир-Волинський); Діана Корнієнко, серія декоративних творів викладач Г. Дорофєєва (Ромни Сумської обл.).

У номінації «Народна творчість» лауреатами конкурсу стали Надія Кічула, народний спів (Черкаси); Наталія Кіричук, домра (Волинська область); Іванна Мельник, бандура (Луцьк); ансамбль ложкарів «Веселі друзі» (Ромни); Іван Гнатів, цимбали (Луцьк).

Відзнаку лауреата конкурсу «Нові імена України» у галузі літератури отримала Кухарець Лідія (Кам’янець-Подільський), а дипломантом стала Черноплеча Катерина (Житомирщина).

Мені особливо приємно відзначити серед 35 дипломантів своїх земляків учнів Роменської дитячої музичної школи Діденко Альбіну та Безштанько Тихона (скрипка), Мохнюк Анну (вокал), Турченко Михайла (баян), Качан Марію, Терещенко Валерію, Чалу Аліну та Сошнікову Анастасію (фортепіано). Безумовно, це заслуга педагогів В. Сошнікової, Т. Охотник, Л. Підвези, І. Карпенко, В. Манька, Л. Дрижак, А. Пятчаніна, Л. Животковської.

Приємно було бачити і благо­дійну підтримку від громадської організації «Сумське земляцтво у місті Києві», Голова І. Рішняк; Міжнародної організації «Федерація жінок за мир у всьому світі», Голова Т. Коцеба. А нагороду глядацьких симпатій від культурного центру «Сан», директор Т. Андрущенко, отримала юна піаністка Валерія Терещенко, яка вже не вперше приймає участь у престижному конкурсі.

Незважаючи на складний фінансовий час для нашої держави, відчувається отой переможний творчий дух, яким славиться українська нація, зазначив виконавчий директор УФК, письменник, лауреат мистецької премії ім. О. Олеся Олександр Бакуменко. Як би не складалося життя, а пісня, народна творчість, музика завжди прикрашали суворе сьогодення. Конкурс «Нові імена України-2016» це підтвердив.

Валентина Єфремова, фото Тетяни Охотник