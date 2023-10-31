Богдан Струтинський: «Наш театр сповідує цінності рівних можливостей»

У Національній опереті України презентували інклюзивний проєкт «Тактильна адаптація вистав для глядачів». Проєкт створений командою театру за підтримки Українського культурного фонду та базується на чотирирічному досвіді роботи з аудиторією, яка має порушення зору.

– Я щасливий, що ми це зробили, – натхненно повідомив на пресконференції журналістам і гостям театру Богдан Струтинський, генеральний директор-художній керівник Національної оперети України. – Велика вдячність всім, хто підтримав цей інклюзивний проєкт. Наш театр сповідує цінності рівних можливостей та став першим закладом у Києві, який реалізував доступні вистави для відвідувачів із порушенням зору. Інклюзія в театральному середовищі полягає у тому, що люди не можуть бути ізольованими від культурної сфери через особливості розвитку чи інвалідність. А соціальна взаємодія різних представників суспільства є необхідною для розвитку і формування особистості та демократичного суспільства. Цей проєкт цінний не лише для нашого закладу, а й для всієї галузі культури!

Для відвідувачів театру із порушенням зору, у день презентації проєкту, доступною стала аудіодискрипція мюзиклу «Сімейка Адамсів», а також вони мали можливість ознайомитися з книгами з тактильною графікою та окремими предметами з декорацій.

Проєкт створений командою театру за підтримки Українського культурного фонду та базується на чотирирічному досвіді роботи з аудиторією, яка має порушення зору.

До п’ятьох різножанрових вистав підготовлені аудіодискрипція та тактильні книжки, які представляють декорації та костюми кожної вистави, театральні програмки шрифтом Брайля та описовий тур до двадцяти інших вистав театру. Це дозволить надавати послугу для глядачів із порушенням зору максимально комфортно. Водночас значна частина репертуару Національної оперети України стане доступнішою.

Вже у вересні та жовтні цього року для глядачів стали доступними такі вистави: «Доріан Грей», «За двома зайцями», «Сімейка Адамсів», «Тигролови» (прем’єра), «Sugar, або В джазі тільки дівчата».

Після преспідходу гості мали можливість ознайомитися з книгами з тактильною графікою та окремими предметами з декорацій до різних вистав. Також були представлені театральні програмки шрифтом Брайля та описові тури до популярних вистав театру.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ