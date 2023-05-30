Акція «Українські вишиванки – наче райдуги світанки»

18 травня Всесвітній день вишиванки – свято, започатковане у 2006 році й присвячене створенню і носінню етнічного вишитого українського одягу, збереженню давніх народних традицій. Бібліотека Дружби народів долучилася у цей святковий день проведенням акції «Українські вишиванки – наче райдуги світанки». Працівники бібліотеки, вдягнуті у вишиті сорочки зі старовинними українськими рушниками на руках із колекції партнерки бібліотеки Людмили Іванівни Грабовенко, радо зустрічали відвідувачів. Популяризували книги та статті з журналів, розповідали про історію та традиції давнього й сучасного вишитого одягу, спілкувалися.

День вишиванки підтримали наші партнери – «Федерація жінок за мир у всьому світі» (Голова Правління – Тетяна Юріївна Коцеба).

Інформаційним спонсором акції стала Всеукраїнська газета «Справи сімейні» (головний редактор – Ільїн Михайло Вікторович).

Ірина СОКОЛОВА