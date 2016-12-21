Всі ми любимо смачно поїсти, адже їжа — одна з насолод життя. У свята трапляється кульмінація цієї насолоди, яка нерідко не проходить безхмарно. Як уникнути переїдання в свята з їхніми постійними застіллями? Як підтримувати здорову вагу і добре самопочуття, насолоджуючись смачною їжею і хорошою компанією за святковим столом?

Що чекає нас після переїдання?

Погане самопочуття, біль у шлунку, важкість у всьому тілі, іноді нудота, небажання і майже неможливість рухатися, сонливість, розбитість, а часом і більш неприємні наслідки. Інколи до перерахованих симптомів переїдання додається гостре почуття провини і незадоволеності собою через порушений режим харчування. У віддаленій перспективі — зайва вага, вірна ознака регулярного переїдання.

Як же уникнути переїдання?

Краще почати вечір свята з великої склянки води. Вода втамовує спрагу і заповнює шлунок, притупляючи голод. У воді немає калорій, в той час як в напоях (особливо, коктейлях) їх може бути дуже багато.

Почати застілля краще зі свіжих овочів, уникаючи заправок і соусів. Після кількох видів овочів шлунок буде наповнений водою (яка у великій кількості міститься в овочах) і клітковиною. Клітковина сприяє гарному травленню і дає відчуття наповнення. Тепер можна спробувати що-небудь калорійне, але небагато. Ключове слово — «трохи»!

Їсти потрібно повільно, ретельно пережовуючи кожен шматок. Тоді наш організм отримує сигнал про ситість вчасно, а не тоді, коли ми вже значно переїли. Час між моментом насичення і сигналом про нього — 20—30 хвилин, а іноді й довше.

Не пропустіть момент ситості! Він приходить природно, коли під час їжі ми опускаємо прибори і робимо мимовільну паузу. Біда в тому, що більшість людей відразу після цієї паузи продовжує їсти далі, адже «так принято», якщо ми зібралися і сидимо за столом! Але ж це — природний сигнал мозку про те, що організм отримав достатньо їжі. Якщо так чинити, то згодом формується звичка до переїдання і природний сигнал організму про ситість звучить все тихіше, адже його звикли ігнорувати.

Слід контролювати розмір порцій. Секрет здорового харчування не в позбавленні себе того чи іншого продукту, а в помірній кількості з'їденого. Рекомендований фахівцями «правильний» розмір порції на обід або вечерю: м’ясне розміром зі смартфон, вуглеводний гарнір (рис, картопля, макарони і т. п.) — з комп’ютерну мишку і овочі кількістю м’ясного і гарніру разом. Наскільки ж рекомендована кількість відрізняються від того, що подають сьогодні під час багатьох свят і в ресторанах!

Не потрібно також купувати зайвої та шкідливої ​​їжі. Те, чим набиті сьогодні наш холодильник і кухонна шафа, завтра—післязавтра неодмінно буде з’їдено. Перед покупкою чогось варто задуматися, чи принесе нам ця їжа користь і задоволення. Але не в сьогочасному сенсі цих слів, а в перспективі.

Як під час частування в гостях відмовитися від запропонованої добавки, а також від спокуси спробувати і третю закуску, і холодець, якщо господарі так просять? Простіше в гості не ходити, ніж утриматися за столом від усіх можливих спокус.

Якщо ви вже пішли в гості, то можете керуватися такими правилами. Правило перше: можна спробувати все, але тільки по 1—2 столові ложки, орієнтуючись на своє самопочуття і свої бажання. Правило друге: не боятися переїдання як кінця світу — і, якщо воно все-таки відбулося, на наступний день просто вжити заходів.

Трачу ті зайві калорії, які я з’їв

День або два після переїдання в гостях проведіть в режимі «Трачу ті зайві калорії, які я з’їв», оптимізуйте харчування і збільште фізичну активність. Немає сенсу сидіти на яблуках, якщо можна спалити калорії на свіжому повітрі. Здоровий організм влаштований так, що після переїдання він хоче активно рухатися, а не лежати на дивані.

Сергій Яготинський