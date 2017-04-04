Масляна — прекрасне свято, що перед­віщає наступ весни. З часів Київської Русі наші предки просто обожнювали його. Воно бере свої витоки ще з часів язичництва. Бог сонця Ярило — один з головних богів давньоруського пантеону — шанувався нашими предками особливо. Саме завдяки цьому божеству, покровителю сонця, вкоренилася традиція пекти на Масницю млинці, круглі, як сонячний диск. Досі саме млинці вважаються головною стравою на Масляну.

Сьогодні млинці на Масляну роблять з різними начинками.

Масляна в 2017 році святкується з 20 до 26 лютого, тому, зважаючи на наближення свята, ми хочемо поділитися з читачами кількома рецептами млинців.

На молоці з начинкою

Інгредієнти: 3 ст. молока, 2 ст. борошна, 3 яйця, 1 ч. л. солі, 1—2 ст. л. цукру, 3/4 ч. л. розпушувача або дрібка соди, 3 ст. л. олії — в тісто, олія — для смаження.

Начинка: солодкий сир з родзинками і курагою, свіжі яблука з цукром або медом, варене згущене молоко чи шоколад, яблучне або сливове повидло, банани і шоколад.

Прикраса: кориця, гілочка свіжої м’яти, горішки, тертий шоколад, цукрова пудра.

Насипте в миску просіяне борошно, сіль, цукор, розпушувач і ретельно перемішайте. Додайте яйця і половину склянки молока. Замісіть тісто без грудок — воно має вийти густе за консистенцією.

Потроху розбавте тісто рештою молока і замісіть, щоб вийшла консистенція, що нагадує рідку сметану. Додайте 3 ст. л. олії і добре розмішайте. Дайте тісту настоятися 15—20 хв.

Добре розігрійте сковороду, змастіть її маслом і налийте тісто на сковороду (по 2—3 ст. л., щоб млинці вийшли тонкими). Поки млинчик не «схопився», ретельно розподіліть тісто по сковороді, щоб вийшло тонке кружальце. Коли млинець під­рум’яниться з одного боку, переверніть його на інший.

Подавайте млинчики з улюбленою начинкою, прикрасивши корицею, м’ятою, горішками або іншими смаколиками. Можете поекспериментувати — і зробити млинці з кількома начинками.

Візьміть до уваги. Якщо в тісто млинців на молоці додати 1 ст. л. цукру, то млинчики вийдуть менш солодкими — їх можна подавати з солоними начинками. Наприклад, з м’ясом, картоплею та грибами.

Манні млинці з банановою начинкою

Інгредієнти: 1/2 ст. борошна, 1/2 ст. манної крупи, 3 ст. молока, 2 жовтки, 30 г вершкового масла, олія, по дрібці солі і цукру.

Начинка: 4 бананиа, 50 г вершкового масла, 2 ст. л. цукрової пудри, сік і цедра половини лимона.

Скип’ятіть молоко і зваріть на ньому манну кашу. У готову кашу додайте вершкове масло, зніміть з вогню і дайте повністю охолонути.

Просійте борошно, додайте цукор, сіль, манну кашу, жовтки. Добре збийте тісто міксером.

Смажте млинчики на добре розігрітій сковороді з олією протягом 1,5—2 хв. з кожного боку.

Приготуйте начинку. Для цього розімніть банани, додайте вершкове масло, цукрову пудру, цедру і сік лимона. Перемішайте.

На кожен млинець викладіть по 1—2 ст. л. начинки і згорніть трубочкою.

Перекладіть млинці в змащену маслом форму і запікайте протягом 15 хв. при 190°С.

Млинці «Два шоколади»

Інгредієнти: масло вершкове 50 г, молоко 1 л, яйця 4 шт., олія 2 ст. л., какао-порошок 4 ст. л., борошно пшеничне 1,5 ст., цукор 2 ч. л., сіль за смаком, шоколад 100 г .

Збийте молоко та яйця. Додайте какао, цукор та сіль. У суміш просійте борошно та перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте олію, перемішайте та залиште тісто на півгодини. Розтопіть вершкове масло та подрібніть шоколад.

Налийте тісто на сковорідку, рівномірно розподіліть його та випікайте млинці.

Як знімете млинець, покладіть в центр кілька ложок тертого шоколаду, складіть двічі млинець навпіл. Шоколад в гарячому млинці розтопиться і частування готове.

Подавайте до столу гарячими, прикрасивши сметаною та цукровою пудрою.

Якщо млинці з шоколадом — це смачно, то млинці з двома видами шоколаду — подвійна смакота.

З печінки

Інгредієнти: печінка свіжа 500 г (яловича), молоко 0,5 л, яйця 5—6 шт., борошно 1 ст., олія 4 ст. л., перець чорний мелений.

Сиру печінку перекрутііть на м’ясорубці. Додайте молоко, яйця, борошно, олію, перець. Збийте міксером. Смажте на олії.

Млинцеві мішечки з ікрою

Інгредієнти: млинці готуйте будь-які.

Начинка: кисломолочний сир 50 г, сметана 50 г, червона ікра 100 г, млинці 15 шт., зелена цибуля, петрушка чи кріп 15 г.

Кисломолочний сир та сметану перетворіть у ніжний сирний крем за допомогою блендера. Акуратно перемішайте крем з червоною ікрою, щоб не пошкодити ікринки.

Візьміть млинець, покладіть посередині столову ложку начинки, а потім зберіть краєчки, щоб утворився мішечок. Зав’яжіть млинцевий мішечок стеблинкою зеленої цибулі чи гілочкою петрушки, кропу.

Подавайте до столу зі сметаною.

Ведуча рубрики Людмила Рукасова