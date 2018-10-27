Серафим

Ми пишаємося своїм татом. Він у нас найкращий.

Є такий вислів: «Татом стати легко, а бути – важко». Наш тато – справжній герой. Він працює, щоб забезпечувати нашу сім’ю, а також знаходить час, щоб пограти з нами в футбол та інші ігри. Він вчить нас поважати старших на прикладі поваги до своїх батьків (бабуся і дідусь). Ми любимо свого тата.

Матошина Ангеліна

Я пишаюсь своїм татом, бо він добрий, розумний, працьовитий як джміль. Мого тата звуть Сергій. Я радію, коли він зі мною, коли ми разом. Я дякую бабусі Поліні за те, що він є!

Рябуєва Ганна

За що я пишаюся своїм татом? Він дуже сильний, розумний та добрий. Я дуже люблю свого тата. Він для мене є прикладом доброти, саме тому я дуже пишаюся ним.

Марія

Мій тато найкращий. Він дуже хороший й талановитий. Коли є тато, то кожен день для мене свято. Ми з ним проводимо дуже багато часу. Мені подобається їздити до нього на озеро на рибалку з ночівлею. Коли батько приїжджає з відрядження, він привозить мені багато смаколиків.

Даниїл

Дуже вдячний своєму батьку за виховання. Я ціную всі ті роки, місяці, тижні, дні, години, хвилини та секунди, що були витрачені моїм батьком на мене. Він постійно займається мною, живе моїми інтересами. Я

неймовірно пишаюся своїм батьком!

Мамчіна Поліна

Мій тато — найкращий. Я пишаюсь своїм татом, бо він завжди мене підтримає і навчить гарно писати музику! Найкращу музику в усьому світі! Ще мій тато завжди готовий мене зрозуміти і побешкетувати зі мною.

Христина

Мого тата звуть Юрій. Він дуже добрий, завжди допоможе, коли я його прошу. Коли в нього є вільний час, він забирає мене зі школи. Іноді після школи ми йдемо в магазин і купляємо смаколики. Вдома можемо пограти в настільні ігри, такі як Uno I Monopolia. Я дуже люблю свого тата і пишаюся ним.

Ганна, Остап, Яна

Ми пишаємося своїм татком, бо він найкращий у світі. Дуже добрий, щедрий, дуже любить нас. Ми його поважаємо. Нас троє дітей. Кожного він любить однаково. Кожному приділяє багато уваги і виконує майже всі наші забаганки. Також заробляє гроші, щоб ми ні в чому собі не відмовляли. Він — майстер на всі руки. Ремонтує зламане і цьому навчає свого молодшого сина Остапчика, а двох донечок виховує бути чемними і ввічливими. Ми дуже любимо свого татуся Артема, а він дуже любить нас.

Кузнєцова Мілана

Мій тато найкращий, тому що він добрий, гарний, веселий, бадьорий, сильний. Тато завжди каже мені, що я красива, як квіточка. Він дозволяє мені все і все купує. Я люблю тата так само, як і маму. З Днем батька!

Коцеба Тимофій

Мій тато найкращий. Він уміє все! Майстер на всі руки! Добрий, красивий, лагідний, щедрий. Кращого я не знайду. Він — мій герой. Супермен, Бетмен, людина-Павук — усе це в одній людині! Але люблю я його не тому, що він супергерой, а тому, що він — мій тато! Ким би він не був, я все одно любив би його.

Заєць Надія

Мій тато найкращий! Він вміє все ремонтувати, прибирає, працює на дачі, а також вміє веселити. Я люблю свого батька.

Софія

Я дуже пишаюсь своїм батьком. Його ім’я — Григорій. Йому вже 55 років. Високий, сильний, розумний та добрий. Він роботящий. У нього золоті руки. У дитинстві я робила коробки в дитсадок з його допомогою, а зараз ми їх робимо з дерева. Також з ним можна поговорити на хвилюючі теми. Мені подобається влітку сидіти ввечері з татком і розмовляти про мої успіхи та досягнення. Взимку ми граємо всією родиною в настільні ігри біля каміна, а він нас розважає своїми влучними дотепними жартами. Про його плюси можна довго розказувати. Я його дуже люблю та поважаю.

Соломійка, Полінка

Мій татко найулюбленіший, найкрасивіший, найсильніший. Він багато працює, щоб я була щасливою дівчинкою і мала все, що хочу. Він для мене найкращий у світі!

Парамонов Максим

Я пишаюсь своїм татом. Я його люблю. Він купує мені кульки, усе

дозволяє, класно зі мною грається, будує зі мною лего, бере з собою на

роботу. Зимою він везе мене на санчатах у садочок, швидко їздить на машині. Тато сильний, катає на

плечах.

Цір Катерина

Я пишаюся своїм татом і охоче пишу цей твір про нього. Вважаю, що він найкраща людина на землі! Мого тата звати Цір Сергій Григорович. Йому 42 роки. У нього темно-русяве волосся, очі сірого кольору, світла шкіра. Татусь працює бухгалтером. Ця робота потребує зосередженості й гарних знань математики. Мій тато ходить на роботу по буднях, але іноді бувають справи, які не можуть чекати, тоді він працює у вихідний. Мій таточко дуже любить готувати. На вихідних татусь готує нам дуже смачні страви. Коли готує їжу, я з братиком та сестричкою допомагаю йому. Але вони ще маленькі, тому я частіше. Також тато любить читати. Він прочитав багато книжок, і всі вони цікаві. Моїм братику та сестричці читає народні казки, які і йому подобаються. А мені пропонує багато книжок із захоплюючими розповідями. Я дуже люблю дивитись фільми пригодницького жанру, а тато знає їх багато. Тому на вихідних ми всі разом дивимось дуже цікаві фільми, всією сім'єю любимо відпочивати на природі. Коли ми йдемо на пікнік, тато з мамою готують багато смачних страв, ми їмо й граємо в різні ігри. Мій тато дуже добра, ввічлива, приємна й весела людина. Я пишаюся тим, що маю такого тата. Він найкращий! Ми всі дуже його любимо!