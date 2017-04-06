Всеукраїнська газета «Справи сімейні» разом з спеціалізованою школою № 96 ім. О. К. Антонова, Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської РДА, культурним центром «Сан» оголошує Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнів 13-17 років на тему «Україна та Японія на крилах миру». Роботи на конкурс приймаються до 15 грудня 2017 р на електронну пошту info@familytimes.com.ua . Переможці конкурсу отримають призи, кращі роботи будуть опубліковані на сторінках видання «Справи сімейні» та на сайті.